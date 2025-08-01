李貞秀嗆黃光芹遭停權3個月 張凱鈞涉詐欺停權1年半

民眾黨不分區立委排名第15的中配李貞秀，在社群批評資深媒體人黃光芹，遭停權3個月。（資料照，擷取自李貞秀臉書）

2025/08/01 19:10

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨今召開中評會，處理中央委員張凱鈞因涉詐欺案一審遭判6個月，以及備位立委李貞秀在社群批評資深媒體人黃光芹遭黨員檢舉案。中評會主委李偉華會後受訪表示，張凱鈞停權18個月、李貞秀停權3個月。

民眾黨中央委員張凱鈞涉犯刑法詐欺取財罪，由於一審判決出爐，依黨規可視情節輕重，應予以除名或停權處分；不分區立委排序第15名的李貞秀，因在社群批評黃光芹「瘋狗」遭檢舉，黨主席黃國昌日前也表態將請中評會以最嚴肅態度處理。

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中評會今天下午開會3個多小時，李偉華會後受訪表示，張凱鈞涉嫌詐欺一審判決，經過中評會討論，依民眾黨紀律評議裁決準則第21條規定「本黨黨員觸犯刑法者，依其破壞本黨名譽之輕重，應予除名以下處分」，停權18個月，而該案張已上訴，上訴的部分就待二審定讞再行處理。

針對李貞秀案，李偉華指出，民眾黨對黨公職人員的言行有一定的要求標準，李貞秀對這件事誠心道歉，認為自己行為有所不當，經過與會委員共識停權3個月。

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