黃呂錦茹千萬交保！傍晚丈夫攙扶步出北院 親友團大陣仗陪同

合議庭裁定國民黨台北市黨部時任主委黃呂錦茹以1000萬元具保停押，黃呂錦茹晚間在先生黃秀莊陪同下步出法院。（記者羅沛德攝）

2025/08/01 18:48

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署偵辦綠委「罷雙吳」幽靈連署案，依偽造文書、個資保護法等罪，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5名被告；台北地院今首度審理，黃呂錦茹改口全盤認罪，合議庭裁定1000萬元交保。黃呂錦茹於傍晚6時21分完成程序，並在丈夫、親友等人陪同下離開北院，顯見神態疲倦、身形消瘦。

委任律師陳恆寬於下午1時30分左右現身法院辦理交保手續，被記者追問時提及，1000萬元交保金確實超出預期，但應能在下午3點半前順利完成。

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黃呂錦茹的丈夫下午3時抵達北院辦保，待台銀公庫部點鈔確認無誤後，協助為黃呂完成戴上電子腳環後。約晚間6時30分，黃呂在丈夫的攙扶下緩緩下樓，只見她身穿白色襯衫、頭戴黑色帽子、粉色口罩，包裹嚴實，僅向一旁駐守多時的記者表示「大家辛苦了」，未再多言，便與親友團約於晚間6時21分一同步出法院。

黃呂錦茹今出庭，全程僅以一字「是」回應，其餘皆由律師代為說明。律師陳恆寬表示，在押的北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿於6月移審時均已認罪，如今黃呂也承認檢方起訴所載犯罪事實，並將不再爭執起訴內容，亦不聲請調查證據，無勾串共犯之虞、無羈押必要，盼法官考量黃呂年事已高、健康不佳，請求以適當金額具保停押。

合議庭指出，雖然羈押原因仍存在，但考量目前審理進度、各被告均已自白且不再聲請調查證據，已無繼續羈押之必要，可採取具保等替代處分。

合議庭綜合考量各被告的犯行情節、家庭狀況、資力及檢方意見，最終裁定黃呂錦茹以1000萬元交保，姚富文與初文卿則各以200萬元交保。

黃呂錦茹（黑帽者）晚間在先生黃秀莊陪同下步出法院。（記者羅沛德攝）

黃呂錦茹晚間搭車離開法院。（記者羅沛德攝）

黃呂錦茹在丈夫的攙扶下緩緩下樓，與親友團約於晚間6時30分一同步出法院。（記者劉詠韻攝）

黃呂錦茹的丈夫下午3時抵達北院辦保。（記者劉詠韻攝）

黃呂錦茹的丈夫下午3時抵達北院辦保。（記者劉詠韻攝）

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