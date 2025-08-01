新北去年收支短絀48億 侯友宜拒綠營普發現金提案

新北市長侯友宜出席警局交接典禮時表示，新北市府沒有餘裕普發現金。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/01 18:29

〔記者鄭景議／新北報導〕立法院近期通過普發現金一萬元政策後，部分地方議會跟著要求「還稅於民」。民進黨新北市議會黨團提出臨時提案，主張補發一萬六千元現金給新北市民。對此，新北市長侯友宜今（1）日出席新北市警局交接典禮時表示，議員對這個議題可能不是那麼樣清楚，新北市目前面臨財務嚴峻挑戰，去年仍有48億元收支短絀，長年累積短絀更高達887億元，財務壓力沉重，無法在現階段多發現金。

侯友宜指出，地方政府的財政狀況與中央剩餘八千多億元完全不同。新北市除了面臨長期財務赤字外，還須面對中央補助款比例調整，尤其一般補助款遭扣款，導致地方財政更加吃緊，「怎麼還有餘力去發這個現金呢？」。

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侯友宜呼籲中央政府應盡快完成財政收支劃分法（財劃法）立法，明確劃定中央與地方財政權責，確保應屬地方的資源及時到位，協助地方政府穩定財政，提供良好的公共服務。

侯市長同時表達，希望大家能夠了解中央與地方是共同面對所有的問題，也希望財劃法趕快下來，該給地方的給地方，地方一定與中央攜手合作。

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