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    驚險!霧台鄉長巴正義再赴大武部落 回程溪水暴漲坐怪手渡河

    霧台鄉公所人員赴大武部落一度受困，返程坐怪手渡溪。（怪手上人員非鄉長）。（霧台鄉長巴正義提供）

    霧台鄉公所人員赴大武部落一度受困，返程坐怪手渡溪。（怪手上人員非鄉長）。（霧台鄉長巴正義提供）

    2025/08/01 17:27

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東山區連日豪雨，霧台鄉大武部落對外要道霧大2號橋便道遭大水沖毀，交通中斷，霧台鄉長巴正義昨冒險涉溪到大武部落為村民送藥，今（1日）再度到大武部落請小山巷族人進駐避難所，結果回程時溪水暴漲．土石泥流湍急，無法再涉水而過，所幸在怪手協助下和鄉公所人員平安渡溪，下午3點左右回到霧台鄉公所坐鎮防災。

    巴正義今天也在臉書表示，今天一早來到大武部落，前往小山巷勸導鄉親依親或進駐避難所，感謝大家的諒解與配合，讓防災工作順利進行。離開前，先去巡查排水情況，沒想到只差不到10分鐘，涵管橋就被暴漲的溪水沖毀了，當下真的是驚險萬分。

    巴正義在下午3點回到鄉公所後，透過電話受訪時表示，今天的溪水更急，大約10點多到大武部落，見族人平安依親及安置後，11點30分回到霧大2號橋端，結果已經無法過溪，只好再回到部落，用過午餐後，再度回到橋端，最後乘坐怪手渡溪，再搭車回鄉公所，真是「千鈞一髮」。

    巴正義表示，感謝大武部落鄉親、村長、代表、鄰長的支持；也感謝派出所、消防隊協助安置；也請旅外的家人們放心，目前留在山上的族人都平安，存糧也相當足夠，會持續守護部落的安全。

    霧台鄉公所人員赴大武部落一度受困，返程時坐怪手渡溪。（怪手上人員非鄉長）。（霧台鄉長巴正義提供）

    霧台鄉公所人員赴大武部落一度受困，返程時坐怪手渡溪。（怪手上人員非鄉長）。（霧台鄉長巴正義提供）

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