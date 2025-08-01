高雄山區豪雨道路中斷 陳其邁前進桃源區調度物資應援

市長陳其邁探視山區居民。（高市社會局提供）

2025/08/01 17:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市山區大雨不斷，高市府今（1日）兵分多路應援，市長陳其邁前進桃源區探視居民，高市社會局也將將嬰幼兒奶粉、尿布、麵條、罐頭等逾千份民生物資送進那瑪夏，社會局表示，除了橫向聯絡其他行政區調度物資，亦攜手民間團體公私合作，協助受災民眾度過難關。

受西南氣流與颱風外圍環流影響，高雄市那瑪夏區、桃源區多條聯外道路中斷，台27、台29及高133線因路基受損或預警封閉，交通中斷情形嚴峻，公路局與市府團隊持續搶修。

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市長陳其邁帶領市府團隊冒雨赴桃源區探視民眾，並慰問墜谷一家五口案獨留的14歲少年，社會局長蔡宛芬代表市長至那瑪夏區，分別將嬰幼兒奶粉、尿布、麵條、罐頭等逾千份民生物資送入，讓山區民眾維持日常生活運作，另考量民眾緊急藥物需求，亦運補民眾所需要的藥物，針對民眾特殊需求提供支援。

社會局表示，調度物資除透過橫向連結請臨近甲仙區、杉林區、內門區相互支援物資外，亦攜手民間團體公私合作，協助受災民眾度過難關。

高雄市政府提醒，西南氣流仍將持續數日，仍有強降雨發生，呼籲民眾加強防災，非必要避免上山，確保自身安全。

市長陳其邁前進山區探視居民。（高市社會局提供）

新高雄紅十字會贊助物資運補至桃源區。（高市社會局提供）

民間團體公私合作運補尿布等物資。（高市社會局提供）

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