總統公告強化韌性特別條例 明定普發現金每人1萬元

總統賴清德今天公布因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例，該條例第三條明定，發放現金每人新台幣1萬元。不過，行政院發言人李慧芝昨天轉述行政院長卓榮泰行政院會中表示，政院未來有必要思考，在適當時機提出釋憲。（資料照）

2025/08/01 17:15

〔中央社〕總統賴清德今天公布因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例，該條例第三條明定，發放現金每人新台幣1萬元。不過，行政院發言人李慧芝昨天轉述行政院長卓榮泰行政院會中表示，政院未來有必要思考，在適當時機提出釋憲。

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列新台幣5450億元，並明定每人普發現金1萬元，但未納入撥補台電的1000億元。行政院22日收到特別條例函文。

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行政院發言人李慧芝昨天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，總統將依法公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，但是政院堅持認為有憲法上與法律上的瑕疵。立法院針對預算案、法律案大幅增加歲出時，必須徵詢行政院意見，且要找出財源，但這過去一年經常被忽略。

卓榮泰說，政院未來有必要思考，要依照憲法體制來尋求憲政機制，在適當時機提出釋憲，以杜絕行政、立法上繼續對於權力分立的行政立法紛爭。

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