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    花火節落幕遊客斷崖式崩落 澎湖縣議會召開臨時會搶救

    澎湖國際海上花火節落幕，遊客數立即呈現雪崩式下降。（澎湖縣政府提供）

    澎湖國際海上花火節落幕，遊客數立即呈現雪崩式下降。（澎湖縣政府提供）

    2025/08/01 17:02

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為期3個月澎湖國際海上花火節，7月29日落幕後，傳出遊客數斷崖式崩落，縣議會今（1日）召開臨時會，審查秋冬觀光追加減預算，尋求秋冬觀光解藥。澎管處則推出澎湖秋瘋季，希望能無縫接軌國際海上花火節觀光市場。

    根據澎湖縣政府旅遊處統計，花火節施放5~7月期間，約51萬旅客（扣除澎湖籍旅客）抵澎，產值35億。但花火節結束後，遊客人數立即出現雪崩式下降趨勢，房間訂房率大幅下降，各旅遊相關行業都受到影響。

    議長陳毓仁表示，今日開始的議會臨時會，主要議程雖在審議澎湖縣政府提出的追加減預算及相關議案，但有不少冬季旅遊的相關經費，請用心思考，踏實地發揮澎湖魅力，讓澎湖四季都有吸引力，帶動觀光經濟不中斷。

    另外澎管處今年「澎湖秋瘋季」迎來第10週年，結合「澎湖追風音樂燈光節」、「澎湖四季旅遊」、「澎湖國際沙灘狂想曲」、「澎湖跳島自行車嘉年華」及「菊島澎湖跨海馬拉松」等多元活動外，更特別推出「秋瘋好禮四重送」系列優惠活動，自8月1日至11月2日，透過觀光圈攜手超過180家特約商家消費送好禮，分於9月15日、10月15日、11月15日分別抽出機票、飯店住宿券、3C家電等多項獎品，11月15日更抽出夢幻汽車大獎。

    立榮航空也推出全新kitry彩繪A321班機，昨（7月31日）首航抵澎，希望吸引更多kitty迷搭乘，加入搶客行列。

    澎湖縣議長陳毓仁今天召開臨時會，審查秋冬觀光追加減預算。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議長陳毓仁今天召開臨時會，審查秋冬觀光追加減預算。（記者劉禹慶攝）

    立榮航空彩繪新機，飛航澎湖離島航線。（民眾提供）

    立榮航空彩繪新機，飛航澎湖離島航線。（民眾提供）

    澎湖秋瘋季，希望延續澎湖國際海上花火節熱潮。（澎管處提供）

    澎湖秋瘋季，希望延續澎湖國際海上花火節熱潮。（澎管處提供）

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