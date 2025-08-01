罷免火花再起！台中罷團批發「包粽」 顏寬恒轟民進黨發便當

2025/08/01 16:51

國民黨立委顏寬恒說，如果吃包子違法，那過去民進黨動員造勢吃的便當也是30元以下嗎？（資料照）

里長發給鄰長「發粽」簡訊引來罷團批評。（中二解顏提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕8月23日將再度舉辦罷免投票，台中藍委顏寬恒將於8日，在大肚萬興宮前廣場辦理反罷免造勢晚會，顏發文稱「各位鄰長午安...目標一台遊覽車40人，現場備有包子肉粽」。罷團「中二解顏」呼籲，要用罷免選票終結靠物質買票劣質選舉文化；顏寬恒反稱如果吃包子違法，那過去民進黨動員造勢吃的便當也是30元以下嗎。

第二波大罷免投票倒數22天，台中第二選區立委顏寬恒在大肚鄰里長群組動員參加反罷免活動，從發送給鄰長訊息發現，將提供遊覽車接送，還有包子、肉粽可領取，「中二解顏」諷刺呼籲，鄉親們把握機會，快來領取免費父親節餐券。

「中二解顏」發言人林宣宏說，中二選區物價實在低廉，「居然能找到低於30元的包子、肉粽組合」，盼望鄉親「美食當前，切莫浪費」，領完餐點後，更要認真思考顏寬恒作為是否配稱立委，並在8月23日勇敢投下同意罷免，用選票終結靠物質買票劣質選舉文化。

這條「發粽」簡訊由里長發給鄰長，提及8月8日晚間7時於大肚萬興宮前廣場辦理反罷免造勢晚會，目標一台遊覽車40人，現場備有包子肉粽，呼籲每位鄰長接龍報名，終結特定政黨惡罷亂象，回復平靜生活需要我們大家共同努力。

顏寬恒表示，請民進黨罷免團體先上網查一下，最高檢察署彙整「妨害選舉刑事案件例舉」，已經清楚寫明為選舉造勢活動，提供參加民眾適度之「茶水、簡便、餐飲，不逾越社會常情者」原則不構成賄選犯罪，如果吃包子或吃粽子違法，那過去民進黨動員造勢吃的便當也是30元以下嗎？

顏寬恒說，會站出來的民眾，不會是為了一顆包子或一顆粽子，準備餐點是主辦單位心意，如果吃粽子或包子對於台灣人是一種奢侈待遇，應反思民進黨執政將近10年，民眾是不是過的越來越苦。

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