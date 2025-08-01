別人去我不放心！霧台大武部落交通中斷 58歲鄉長巴正義冒險涉溪送藥

屏縣霧台鄉長巴正義冒險涉溪送藥。（霧台鄉長巴正義提供）

2025/08/01 16:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣山區大豪雨，霧台鄉大武部落對外交通受阻，鄉長巴正義昨（7月31日）中午冒險涉溪送藥到部落給至少30位村民，影片一po網，矯健身手引起一片讚嘆聲，但也有網友直呼「這樣太危險了！」58歲的霧台鄉長巴正義今（1日）直說，「別人去我不放心！我以前是鐵人三項選手！」。

巴正義昨於臉書表示，中午12點15分準時從公所出發，前往大武部落，跟大武村長麥庸正對接慢性病處方藥的配送任務，下午一點順利完成任務、平安返回公所。

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巴正義說，特別感謝衛生所主任、護理長和辛苦的護理師們，從早上9點就開始協助視訊問診、包藥，真的非常辛苦！也謝謝村幹事一起同行支援，更感謝大武村長接力完成最後1哩路，把藥順利送到族人手上。

屏東縣霧台鄉大武村聯外道路「霧大2號橋」便道涵管7月10日遭大雨沖毀，百餘村民一度受困，0728西南氣流帶來連續豪雨，霧大2號橋便道再度遭到被沖刷，交通中斷，部落許多居民慢性病藥物快吃完，鄉長巴正義因此親自從霧台部落送藥到大武。

巴正義表示，大武部落雖然交通受阻，但存糧相當足夠，居民也都十分安全，感謝屏東縣政府的協助與支持；他自己送藥是因為本來就對游泳很拿手，以前曾是鐵人三項選手，本身也受過急救訓練，「叫其他人送我會不放心！」。

霧台鄉長巴正義（左）把藥送到大武村長麥庸正（右）手上。（霧台鄉長巴正義提供）

屏縣霧台鄉長巴正義冒險涉溪送藥。（霧台鄉長巴正義提供）

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