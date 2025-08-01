為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    別人去我不放心！霧台大武部落交通中斷 58歲鄉長巴正義冒險涉溪送藥

    屏縣霧台鄉長巴正義冒險涉溪送藥。（霧台鄉長巴正義提供）

    屏縣霧台鄉長巴正義冒險涉溪送藥。（霧台鄉長巴正義提供）

    2025/08/01 16:46

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣山區大豪雨，霧台鄉大武部落對外交通受阻，鄉長巴正義昨（7月31日）中午冒險涉溪送藥到部落給至少30位村民，影片一po網，矯健身手引起一片讚嘆聲，但也有網友直呼「這樣太危險了！」58歲的霧台鄉長巴正義今（1日）直說，「別人去我不放心！我以前是鐵人三項選手！」。

    巴正義昨於臉書表示，中午12點15分準時從公所出發，前往大武部落，跟大武村長麥庸正對接慢性病處方藥的配送任務，下午一點順利完成任務、平安返回公所。

    巴正義說，特別感謝衛生所主任、護理長和辛苦的護理師們，從早上9點就開始協助視訊問診、包藥，真的非常辛苦！也謝謝村幹事一起同行支援，更感謝大武村長接力完成最後1哩路，把藥順利送到族人手上。

    屏東縣霧台鄉大武村聯外道路「霧大2號橋」便道涵管7月10日遭大雨沖毀，百餘村民一度受困，0728西南氣流帶來連續豪雨，霧大2號橋便道再度遭到被沖刷，交通中斷，部落許多居民慢性病藥物快吃完，鄉長巴正義因此親自從霧台部落送藥到大武。

    巴正義表示，大武部落雖然交通受阻，但存糧相當足夠，居民也都十分安全，感謝屏東縣政府的協助與支持；他自己送藥是因為本來就對游泳很拿手，以前曾是鐵人三項選手，本身也受過急救訓練，「叫其他人送我會不放心！」。

    霧台鄉長巴正義（左）把藥送到大武村長麥庸正（右）手上。（霧台鄉長巴正義提供）

    霧台鄉長巴正義（左）把藥送到大武村長麥庸正（右）手上。（霧台鄉長巴正義提供）

    屏縣霧台鄉長巴正義冒險涉溪送藥。（霧台鄉長巴正義提供）

    屏縣霧台鄉長巴正義冒險涉溪送藥。（霧台鄉長巴正義提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播