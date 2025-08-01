蛤？羅明才官方LINE稱普發1萬違憲被截圖 竟自己喊「假訊息」嗆告

有網友在國民黨立委羅明才官方LINE帳號提問相關問題，沒想到竟得到此案「完全不符合憲法程序」的回答，網友截圖分享後引發熱議。（取自Threads）

2025/08/01 16:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕普發現金議題近日引發全民熱議。昨日（7/31）有網友在國民黨立委羅明才官方LINE帳號提問相關問題，沒想到竟得到此案「完全不符合憲法程序」的回答，網友截圖分享後引發熱議。對此，羅明才今日竟表示，該截圖為「假訊息」，嚴重影響他的名譽，「本人保留依法追究相關造謠者法律責任之權利，絕不寬貸。」有網友疑惑地問，明明是羅自己官方帳號的回覆，「是要告自己嗎？」

昨日有網友在羅明才官方LINE帳號提問普發1萬現金的相關問題，意外得到回應：「這次的普發一萬元，立法院在未經行政院規劃預算的情況下進行審議，明顯不符合憲法程序。財政支出必須依賴行政院提出的預算，這是基本的法治要求。這樣的程序缺失影響了政策的合法性。謝謝！」

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該回應立刻被網友截圖分享在社群平台，引發熱議。不過，隨後網友就發現，羅明才的LINE帳號顯示「因系統問題，帳號故障中」，網友並調侃：「羅明才的Line官方帳號講出大實話後，就在維修了。」

今日凌晨羅明才在臉書官方帳號警告網友「請勿再轉傳錯誤訊息」，並貼出網友截下他官方帳號回應稱普發現金「完全不符合憲法程序」的截圖，表示：「針對近日所流傳的不實訊息，本人鄭重澄清，此為假訊息，內容純屬捏造，已嚴重影響本人名譽。本人保留依法追究相關造謠者法律責任之權利，絕不寬貸。」

對此，許多網友傻眼留言：「可是不是你本人的官方賴嗎」、「這是你官方line自動回覆的耶」、「是要告自己嗎」、「不是委員您傳的訊息嗎」、「是帳號被盜了嗎？我被搞得好困惑啊」、「這不是你自己官方的自動回覆嗎你要告自己？」

羅明才在臉書官方帳號警告網友「請勿再轉傳錯誤訊息」，並貼出網友截下他官方帳號回應稱普發現金「完全不符合憲法程序」的截圖。（取自羅明才臉書）

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