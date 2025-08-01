接受英媒專訪 吳志中：台灣晶片是美國及全球核心利益

外交部。（資料照）

2025/08/01 15:23

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部政務次長吳志中近日接受英國「天空新聞台（Sky News）」專訪時強調，台灣晶片是美國及全球核心利益，且中國正為侵略台灣積極準備，台灣的存續不僅攸關自身，更與全球穩定與繁榮密不可分。

外交部今天（1日）透過新聞稿說明，吳志中日前接受天空新聞台亞洲特派員史密斯（Helen-Ann Smith）專訪，訪談內容已於7月31日該台「特別報導：台灣是否準備好面對中國侵擾？」專題節目中播出，受到國際社會高度關注。吳志中在訪談中明確示警，中國正為侵略台灣積極準備，並強調台灣的存續不僅攸關自身，更與全球穩定與繁榮密不可分。

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吳志中指出，中國正透過多重手段對台施壓，其中一項策略可能是試圖將台灣逼至極限，迫使台灣在壓力下採取「第一擊」，以此作為對台動武的藉口。他強調，台灣不會陷入這種陷阱，但面對中國的戰略圖謀，必須時時保持高度警覺。

針對中國倘侵略台灣可能引發的後果，吳志中警告，這不僅將對台灣造成毀滅性打擊，更可能導致我們所熟悉的「現代世界」瓦解。他強調，全球科技發展高度仰賴台灣生產的半導體晶片，一旦台灣遭受攻擊，將造成全球供應鏈斷裂，對世界經濟與科技體系造成難以估量的衝擊。因此，嚇阻中國的侵略行動，已是所有民主國家的共同利益與責任所在。

至於外媒關心台美關係發展，吳志中說，面對中國的重大威脅，台灣無法單靠自身力量應對，唯有國際合作才能保障安全。他說明，美國除依據「台灣關係法」持續對台軍售外，也協助確保台海的和平與穩定。他並強調，在川普總統「讓美國再次偉大」的願景下，如果缺乏台灣的晶片供應，美國的經濟與戰略實力將難以如願實現。

外交部指出，該專題報導全長近26分鐘，從國防、產業、國際關係與社會認同等多重面向深入剖析台海現況。該報導表示，面對中國威脅，台灣社會的警覺性正逐步提升，政府也積極推動國防現代化，以強化整體嚇阻能力。報導並強調，台灣作為全球半導體樞紐，其安全穩定性對地緣政治與世界經濟至關重要，也成為台美深化戰略夥伴關係的關鍵因素。

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