豪雨重創南台灣農漁業 綠委提「以租換貸」助災後重建

立法院今（1日）召開院審查「丹娜絲颱風災後重建特別條例」，立委蔡易餘呼籲農業部應提供彈性補助機制，提升修繕效率，也讓農民重拾生產信心。 （記者陳逸寬攝）

2025/08/01 14:11

〔記者陳政宇／台北報導〕丹娜絲颱風與連日豪雨重創南台灣農漁業，多位民進黨立委今（1日）倡議推動「以租換貸」，盼政府導入租賃制度、強化農業金融支持，以協助農漁民重建設施、降低災後負債風險。

民進黨立委鍾佳濱、郭國文、邱志偉、賴惠員及蔡易餘今天召開「災後重建新模式：強固溫網設施以租換貸，政府補租金農民免揹債」記者會，為陷入生計困境的農漁民請命。鍾佳濱指出，面對南高屏等地風災與豪雨的重大損失，鄉親生活陷入困境，而復耕、復建所需投入的資材與金融手段亟待政府協助。

請繼續往下閱讀...

郭國文建議，目前有許多農民向台糖承租土地、再轉租經營，須自行負擔高額資本成本建設溫網室與支架，若有資本雄厚團體承擔設施投入並導入租賃制度，將可強化設施抗災能力。而現行農保僅限180天資格，但實際復耕需耗時一年以上，盼補助設施租賃制度能擴大應用於農業設施。

邱志偉也認為，極端氣候已成常態，政府不應僅依賴資金救助與免息貸款，而要建立常態化、制度化的災後復原機制，盼農業部比照經濟部「以租代售」模式重建農業設施；並評估納入智慧養殖，例如水質監控、自動投餌、健康管理與漁電共生等系統。

賴惠員肯定農業部將貸款利息展延一年，但認為對農民的幫助仍有限，故提案放寬農保兼職限制與延長補助時限。賴並指出，中央應建立極端氣候快速反應機制，讓農友從災前預防到災後重建，都能獲得全方位的保障。

關於現行補助設計，蔡易餘提醒，補助制度僅支持八成重建，對僅需局部修繕的農民卻無補助，導致許多農民乾脆不修、任其廢棄。他呼籲，農業部應提供彈性補助機制，提升修繕效率，也讓農民重拾生產信心。

對此，農糧署表示，溫網室補助標準從原先每公頃750萬元調整至900萬元，將加強宣導，增加農漁民投保意願。全國農業金庫直言，若是以資本較雄厚的貸款人，例如公司，貸款機會較高。

立法院今（1日）召開院會，民進黨團批藍白「惡搞預算，要刪也是你，要補也是你。」（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法