今天原住民族日 已復名23年噶瑪蘭族訴求恢復平地原住民身分

今天是原住民族日，花蓮噶瑪蘭族人呼籲政府，不要把噶瑪蘭族劃分成平埔族、平地原住民兩種人，應於制定中的平埔族身分法中，直接取得平地原住民身分。（記者花孟璟攝）

2025/08/01 13:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天是8月1日原住民族日，雖噶瑪蘭族已在2002年底恢復族名，仍有許多宜蘭、北部族親尚未取得平原身分。噶瑪蘭族文化基金會董事長Bauki Angaw（潘朝成）說，立院審理中的「平埔原住民族群身分法」草案，國民黨立委鄭天財版本如通過將造成一族兩制，懇請政府將立院審理中的「平埔原住民族群身分法」草案，加入「在修法前已具官方原住民族名稱者（例：噶瑪蘭族），得恢復平地原住民身分」，避免噶瑪蘭族出現平埔噶瑪蘭人、平原噶瑪蘭族兩種身分。

日治時期，噶瑪蘭族被歸類為熟番，戶籍資料會註記「熟」，相較於留在宜蘭噶瑪蘭族，受到漢人文化強勢入侵，清領時期就移居到花蓮的噶瑪蘭族人，因為種種因素住進阿美族人的部落、使用阿美族身分，至2002年底噶瑪蘭族爭取到恢復族名時才得以正名，依原民會統計，目前有1500多人。

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新社部落耆老偕萬來的女婿楊功明說，豐濱鄉噶瑪蘭族大多數都有平地原住民身分，但仍有部分族人並沒有，他們因為早年台灣社會對原住民族群不友善，或擔心被苛扣工資，有些人本來已登記、後又取消登記或是錯過登記，以新社村前村長李文盛為例，全家人都已經取得噶瑪蘭族及平地原住民身分，他因為當年公告登記時李文盛去當兵而錯過機會，至今無法認祖歸宗。

Bauki Angaw說，最根本解決方式要從原住民身分法修法解決，111年憲判字第17號已要求原民會3年內修法，但至今都沒影子；至於立院審理中的「平埔原住民族群身分法」草案，他曾向國民黨原住民立委鄭天財反映，鄭版本充滿殖民主義，毫無轉型正義可言，若照鄭版本通過，將造成「一個噶瑪蘭族兩種身分」，宜蘭及旅北噶瑪蘭族將被當成平埔族。他建議，平埔原住民族群身分法草案，應加入「在修法前已具官方原住民族名稱者（例：噶瑪蘭族），得恢復平地原住民身分」條文，不要造成一族兩種身分。

他強調，不要再拿「原住民權益會被分錢分權」當理由，呼籲應把餅做大，原住民人口現在也才佔全國不到3%、61.2萬人，人口母數愈大，更有利爭取資源，現況讓族人感受是，「朕不給的，你不能要」，不想給，隨便拿理由就要塘塞，想給時都很大方，不該是這樣的。

噶瑪蘭族文化基金會董事長Bauki Angaw（潘朝成）呼籲政府不要把已復名的噶瑪蘭族也當平埔族，避免造成一族兩制的混亂後果。（記者花孟璟攝）

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