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    藍白明神岡造勢反罷免 「中三拒瓔」罷團冒雨宣傳：下架不適任立委

    中三拒瓔志工冒雨在大雅市場外圍停車場宣傳。（記者張軒哲攝）

    中三拒瓔志工冒雨在大雅市場外圍停車場宣傳。（記者張軒哲攝）

    2025/08/01 13:28

    〔記者張軒哲／台中報導〕由公民團體發起的大罷免，726第一波投票面臨25案均未過的大挫敗，第二波的823罷免案本月登場，國民黨士氣大振，明（2）日預計在神岡舉行「反惡罷，神岡再贏一次」力挺立委楊瓊瓔，今日清晨「中三拒瓔」罷團志工冒雨在大雅市場外圍宣傳，期盼下架不適任立委，也宣傳明（2）日在潭子區潭水亭舉辦的中台灣罷團聯合宣講活動。

    藍營明日將邀請台中市長盧秀燕、台北市副市長李四川、苗栗縣長鍾東錦、立法院副院長江啟臣、立委謝龍介、高金素梅、顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、前台中市觀旅局局長林筱淇等人接力宣講，力挺立委楊瓊瓔。

    「中三拒瓔」今日指出，面對楊瓊瓔鋪天蓋地的設置看板，動員組織，在資源不對等的情況下， 工仍不會放棄，面對在網路上更多惡意的攻擊，也堅定的相信「風雨生信心」會持續傳達意念，明（2）日在多個罷團志工集結於潭水亭舉辦中台灣罷團聯合宣講活動，為下架不適任立委做努力。

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