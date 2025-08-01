不是說超徵就應還錢於民？新北議員翁震州嗆國民黨：別昨是今非

新北市議員翁震州。（取自翁震州臉書）

2025/08/01 13:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「各地普發現金」討論近日甚囂塵上，針對國民黨回應，「縣市政府都還有累積債務，所以要拿去還債」，還有藍營議員酸「中央超徵1.8兆，全民發7.8萬」等言論，新北市議員翁震州嗆聲：「依國民黨邏輯，超徵就是該發現金，請國民黨不要昨是今非！」

726大罷免失利，外界認為國民黨強推「普發1萬」現金，以及宣傳罷免成功會拿不到錢為主要原因之一。罷免過後，網路湧現「報復性」普發現金討論，網友製作圖卡，甚至各地議員提案，要求各地政府將超徵稅金全部普發，還稅於民。

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翁震州今日在臉書發文表示，國民黨說，超徵就應該還錢於民，這不是國民黨自己的邏輯嗎？他質疑，「網友現在只是拿你們邏輯攻擊你們前陣子荒謬的言論，結果你們現在才開始講道理，不會太晚嗎？」

翁震州表示，民進黨政府疫情期間至少發過三倍券、五倍券、6000元、兒童防疫津貼1萬元、勞工紓困補助3萬元，連館長的成吉思汗健身房都領過紓困金969萬，「藍營執政縣市至今有因為超徵發過現金嗎？」

他指出，國民黨說縣市政府都還有累積債務，所以要拿去還債。「那請問國民黨馬英九執政後多留給中央政府的債務1.7兆，國家累計5.4兆債務，民進黨因經濟治理能力佳，歲計賸餘除了防疫和建設，不用拿一部份去還債嗎？」他還特別點名日前酸「中央超徵1.8兆，除以全國2300萬人，應該要發7萬8」的新北市議員江怡臻表示，「不是跟黃國昌一樣，是來自美國康乃爾大學的碩士嗎？」

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