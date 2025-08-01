涉幽靈連署案黃呂錦茹全盤認罪 1000萬交保須配戴電子腳環

前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹1000萬交保。（記者羅沛德攝）

2025/08/01 12:47

〔記者張文川／台北報導〕國民黨發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶涉「幽靈連署」，台北地檢署6月16日起訴國民黨台北市黨部時任主委黃呂錦茹等5人，台北地院今首度開庭，提訊在押的黃呂錦茹，黃呂錦茹改口全盤認罪，承認全部犯罪事實與罪名，並聲請具保停押，希望法官考量她年事已高，讓她交保；稍後開庭的北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿也都認罪；法官暫休庭與合議庭評議後，中午裁定黃呂錦茹1000萬元交保，姚富文、初文卿各200萬元交保。

裁定並命3人皆限制住居、出境、出海8個月，黃呂另須於左腳配戴電子腳環、隨身攜帶個案手機定時定點自拍上傳，實施雙重監控。

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黃呂今日庭訊僅簡短表示她全部認罪，其餘交由律師表達。律師陳恆寬表示，黃呂已認罪，同樣在押的北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿於6月移審時也已認罪，黃呂不再爭執起訴內容，也不會聲請調查證據，已沒有勾串共犯可能性，無羈押必要，且黃呂年事已高，健康狀況不佳，請求以適當金額具保停押。

蒞庭檢察官李彥霖表示，羈押原因仍存在，同案被告、吳思瑤罷免案召集人賴苡任未認罪，且有聲請調查傳喚證人，應待證人詰問完畢後再討論停押；陳恆寬反駁，聲請調查證據是賴苡任的權利，不能因共犯沒認罪就續押黃呂；另一律師陳筱屏也指出，不能因為共犯要求詰問就收押「證人」，將不利益歸於證人，違反刑訴法規定。

法官接著訊問北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿，2人皆承認2人討論後共同決定盡速錄從中央黨部下載的黨員名冊，承認找志工偽簽連署書。

初、姚2人也聲請具保停押，檢方仍持反對意見。黃呂等3人都只爭執量刑，不爭執犯罪事實與罪名。

法官暫休庭1小時，與合議庭成員評議後，裁定黃呂錦茹等3人皆交保候傳。

受命法官下午將繼續傳喚北市第4區黨部執行長陳奎勳、吳思瑤罷免案召集人賴苡任，續行準備程序。

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