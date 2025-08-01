和王世堅不同！林濁水支持民進黨續挺823 但一行為應嚴禁

前立委林濁水。（資料照）

2025/08/01 12:40

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726第一波藍委罷免案以失敗告終，綠營內部掀起檢討聲浪，其中，前立委林濁水與立委王世堅言論被認為已掀起內訌。但不同於王世堅昨（7月31日）呼籲8月23日第二波罷免「撤案」，林濁水表示，民進黨應繼續支持823罷免，但要讓社會大眾知道民進黨到底為誰而戰，另外許多「到處找中共同路人」的「走鐘」的心態和行為應該嚴禁。

第二波罷免投票將在8月23日舉行，民進黨立委、中常委王世堅昨日在中常會前受訪表示，社會不應該再撕裂，應請罷團撤案，且黨團總召柯建銘應「知所進退、自知之明」。

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針對823要不要辦、怎麼辦，又民進黨要不要投入？林濁水今日在臉書表態，認為民進黨要投入，但要讓自己的隊伍，也讓社會大眾知道民進黨到底為誰而戰，為何而戰，為什麼價值而戰。

林濁水說，只要不要疑神疑鬼到處找中共同路人，再加上不要在大罷免中訴求反對國會如西方國家一樣適當擴權三個原則的話，大罷免是對的，「這是我半年多，從頭到尾一貫的立場」。

日本學者小笠原欣幸說，大約到6月上旬為止，他認為罷免方占有優勢，但6月後情勢逆轉；名嘴劉寶傑本來支持大罷免，但說後來大罷免「走鐘」了，因為「你（民進黨）怎麼會找這些人來領導？」「好牌被打爛」。不幸因此大罷免果然真的「好牌被打爛」了。

林濁水表示，所以823大罷免民進黨應該繼續支持，因為大罷免本來是具有民意正當性的；但是許多「到處找中共同路人」的「走鐘」的心態和行為應該嚴禁，民進黨並應該向民眾承諾民進黨此後將會回到建黨初衷，不只不會阻擾健康的行政立法制衡機制的建立，甚至將進一步積極推動憲政改革。讓自己的隊伍也讓社會大眾知道民進黨到底為誰而戰為何而戰。

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