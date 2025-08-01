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    綠營要求新北市府普發4.6萬 藍營：大罷免失敗以假訊息掩飾執政無能

    新北市議會國民黨團副書記長黃心華（中）批評，民進黨操弄「地方稅收超徵」的同時，卻對財劃法修法後，新北應得的374億元補助款仍未撥付絕口不提，還刻意包裝成「應拿去普發」，刻意製造地方與民眾對立。（資料照，記者黃子暘攝）

    新北市議會國民黨團副書記長黃心華（中）批評，民進黨操弄「地方稅收超徵」的同時，卻對財劃法修法後，新北應得的374億元補助款仍未撥付絕口不提，還刻意包裝成「應拿去普發」，刻意製造地方與民眾對立。（資料照，記者黃子暘攝）

    2025/08/01 11:53

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會民進黨團今（1）日舉行記者會，訴求新北市府普發現金4萬6000元，市議會國民黨團回應，綠營議員混淆歲入與實際可用盈餘，是企圖用錯誤認知轉移民怨，罔顧預算法規與地方財政現況的政治操作，更是大罷免失敗後以假訊息掩飾執政無能、挑起對立，藍營說，中央應盡速普發、遵照財政收支劃分法還財於地方、提出具體關稅衝擊因應方案，才是正辦。

    國民黨團書記長王威元說，地方是否能普發現金，關鍵在於是否有「以前年度歲計賸餘」可支應，根據「預算法」第6條規定，若歲入與歲出相抵後短絀，必須以前年度盈餘或舉債彌補；中央截至去年度累積盈餘8385億元，新北累積虧損887億元，當然沒辦法普發現金。

    副書記長黃心華批評，民進黨操弄「地方稅收超徵」的同時，卻對財劃法修法後，新北應得的374億元補助款仍未撥付絕口不提，還刻意包裝成「應拿去普發」，刻意製造地方與民眾對立。

    王威元批評，新一代民進黨人只知玩弄認知戰與網路輿論，成長於黨連續執政庇蔭，忘了理念與初衷，只剩權力分贓與政治鬥爭，從罷免、濫用公帑到「地方也要普發」的謬論，民眾早已看穿其政治算計，「希望民進黨只是暫時性的認知短路」，呼籲中央應推出公平合理的現金普發機制，把屬於地方的資源歸還地方。

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