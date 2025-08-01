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    葉霸老師現況曝光！網巧遇校園割草致謝 她暖回：我們沒輸是還沒贏而已

    花蓮花崗國中退休教師「葉霸」葉春蓮。（資料照）

    花蓮花崗國中退休教師「葉霸」葉春蓮。（資料照）

    2025/08/01 17:15

    首次上稿 16:44
    更新時間 17:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免失利，年近80歲的退休教師「葉霸」葉春蓮因表態力挺大罷免，受到不少外界肯定之餘，也遭到不少攻擊，許多人紛紛擔心葉春蓮的近況。有網友在社群平台分享，她在路上遇到葉春蓮，當時葉春蓮正在校園停車場割草，網友上前致意感謝，葉春蓮抬起頭回應「我們沒有輸，只是還沒有贏而已。但這場罷免，讓更多人看清楚傅OO是怎麼做事的。」

    有網友在社群平台Threads發文表示，這幾天，大家都很關心葉霸老師的近況，一直沒有消息，心裡難免掛念，就在剛才，送女兒去花崗參加暑期輔導課，遠遠看到一位彎腰在校園停車場割草的長者。她轉頭問女兒：「那是葉霸老師嗎？」常常在校園看到老師的女兒，她仔細看了一眼，說：「是耶！」

    網友指出，她立刻停下車，走上前向老師致意與感謝，老師說：「學生走來走去，這邊草太長了，不割不行啊。」接著她抬起頭，用一貫鏗鏘的聲音說道：「我們沒有輸，只是還沒有贏而已。但這場罷免，讓更多人看清楚傅OO是怎麼做事的。」

    網友續指，葉霸的語氣堅定、洪亮，彷彿震盪在整個校園空間中，就在這時，校長經過。網友再次向老師致謝後便離開，沒來得及與葉霸合照，短短一段談話，原PO站在停車場邊已經被小黑蚊叮得滿腿包，但老師卻默默彎腰，無償地為學生、為學校付出，讓人深深感動。

    原PO直言，希望看到這篇文章的朋友能安心一些，葉霸老師依舊堅定地走在她相信的道路上，我們也一起，繼續前行。

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