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    藍白要政院給足地方補助款決議通過 有綠委棄權未投

    立法院今（1日）召開院會，民進黨團幹事長吳思瑤（中）批藍白惡搞預算。（記者陳逸寬攝）

    立法院今（1日）召開院會，民進黨團幹事長吳思瑤（中）批藍白惡搞預算。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/01 11:39

    〔記者林欣漢、李文馨／台北報導〕立法院院會上午經朝野黨團共識，表決「政院將補助款足額撥付地方政府公決案」，表決結果106人出席，57人贊成，48人反對，民進黨立委李柏毅出席卻未投票，視同棄權。民進黨立委楊曜、國民黨立委鄭正鈐兩人在場卻未投票，兩人隨後分別聲明，其意見與黨團一致，聲明並列入公報紀錄。

    李柏毅辦公室回應，李柏毅原先暫坐在立委楊曜的席位進行投票，因楊曜稍早返回議事廳，李隨即趕回原位插卡表決，但因表決時間已結束，未能完成投票，才出現「出席未投票」情況。立法院長韓國瑜已於現場說明，李柏毅與楊曜兩人立場與民進黨團一致。

    民眾黨團提議，「行政院主計總處應依立法院審議中華民國 114 年度中央政府總預算案通案刪減之決議意旨，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。」

    國民黨團書記長王鴻薇表示，「 政院將補助款足額撥付地方政府公決案」是要求中央還給地方636億的地方補助款，因為地方補助款很多是照顧弱勢，要讓地方政府能有錢照顧這些弱勢。

    另外，美國總統川普於美東時間7月31日正式簽署行政命令，台灣將適用20％的對等關稅稅率。王鴻薇表示，行政院長卓榮泰應該立刻到立法院專案報告，她也點名經濟部長郭智輝立刻下台負責，「郭智輝這次太離譜了，完全狀況外，還釋放假訊息，說我方不會比日韓高，根本都胡說八道」。

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