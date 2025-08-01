大罷免志工何去何從？ 曹興誠給建議

聯電創辦人曹興誠。（資料照）

2025/08/01 12:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726罷免投票失利，同意罷免方許多人士氣低迷。對此，聯電創辦人曹興誠表示，與其組成政黨，不如大家保持志工的狀態；台灣人此時應該利用機會，勇敢一搏，讓世界看到，台灣人已經準備好建立自己的國家：「台灣國」，期待罷團中無數優秀的年輕人挺身而出，建構未來屬於你們的美麗的台灣國。

曹興誠在臉書PO文表示，大罷免志工何去何從？何不「正名制憲」，建立「台灣國」？很多人說，這些充滿活力、創意又愛台的志工們散了可惜，有人建議志工們組成政黨；我不覺得這個主意高明，為什麼？看看新黨、親民黨、民眾黨，都曾有過風光，但隨即凋零，這些政黨沒落的原因是缺乏良善而長遠的目標；它們只是為了短期爭權奪利而出現，所以很快就失去正當性，被淘汰。

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曹興誠指出，與其組成政黨，不如大家保持志工的狀態；平時以理念相聯繫，有需要時大家ㄧ起站出來，改變局勢，我們應該以什麼理念來聯繫呢？良善、符合邏輯，可長可久，又能解決台灣問題的理念，可以簡單訂定為「挺天理、護公道」，挺天理，最基本的，就是反對殺人、搶錢、反對妨害別人自由。

曹興誠續指，中共搞革命，就是殺人，是革掉別人的命。搞共產，就是搶錢，說：你的就是我的，我的還是我的，中共搞統一，就是要在我們牆上穿洞，強行過來跟我們一起居住，還要分我們的財產，控制我們的自由，「統一」是傷天害理、侵門踏戶的極端罪惡，台灣人在自己的土地上，獨立過自己想要的生活，是天經地義的事，也是聯合國「世界人權憲章」要加以保護的基本人權，反對台獨，就是不准台灣人獨立過自由和平善良的日子，而要由中國共產黨或者中國國民黨，來實行恐怖統治。台灣人除了生命財產被剝奪，還要接受類似徐巧芯，館長、黃國昌、陳玉珍、翁曉玲、傅崐萁等等這些惡人的罷凌和羞辱，「反對台獨」，就是違背天理，對台灣人極不公道。

曹興誠分析，國民黨、共產黨都主張統一、反對台獨。他們是食古不化，枉顧人權，背離現代普世價值的逆時代政黨，早該被掃進歷史垃圾堆，拒絕中國人來台灣侵門踏戶，掃除違背天理的惡人、爛人，就是「挺天理、護公道」，現在台灣已經被中共嚴重滲透，立法院也已經直接被王滬寧操控，如果不做有力的改變，幾年內將變成另一個香港，這次大罷免失敗，讓我們警覺，我們必須加快「正名制憲」的腳步，台灣一旦變成香港，就永遠沉淪，無力回天。

曹興誠呼籲，當前「天下圍中」的格局已經形成，中共經濟下滑的趨勢已經不可逆轉，其長年嚴重的貪污腐化已經造成大面積的民不聊生；因此其政權也已經搖搖欲墜，台灣人此時應該利用機會，勇敢一搏，讓世界看到，台灣人已經準備好建立自己的國家：「台灣國」，為了完成這個目標，我建議大家成立「天理志工團」，表示要「挺天理、護公道」。

曹興誠直言，他樂於擔任「天理志工3號」，以我支援大罷免的方式，對「天理志工團」提供援助，「天理志工團」可以用現在各地罷團為基礎，各自發揮創意和活力，而後形成活動的共識，讓我們把這次大罷免當成一次演習，讓我們放下傷痛和鬱悶，開始邁向另一個更重要的，攸關台灣子孫萬代幸福的偉大目標，他期待罷團中無數優秀的年輕人，挺身而出，建構未來屬於你們的，美麗的台灣國，祝建國成功！

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