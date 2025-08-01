國民黨幽靈連署案首開庭 黃呂錦茹改口全盤認罪拚交保

台北地院今首度開庭提訊在押的黃呂錦茹。（記者羅沛德攝）

2025/08/01 11:02

〔記者張文川／台北報導〕國民黨發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶涉「幽靈連署」，台北地檢署6月16日起訴國民黨台北市黨部時任主委黃呂錦茹等5人，台北地院今首度開庭提訊在押的黃呂錦茹，黃呂錦茹一改6月移審時「遭政治追殺」的說詞，改口全盤認罪，不再爭起訴書全部犯罪事實與罪名法條，她並聲請具保停押，希望法官考量她年事已高，讓她得以解除羈押。

黃呂錦茹被控為了搶在台北市議員鍾小平之前提出罷免民進黨雙吳立委案，同時也要趕在選罷法新法上路前提出，今年2月5日召集姚富文、初文卿等黨工及志工，於2天之內抄錄、偽造5211份罷免提議書，抄錄、分類裝箱時，黃呂錦茹皆全程在場監督。

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黃呂今日庭訊僅表示她全部認罪，其餘由律師表達，律師陳恆寬表示，黃呂已認罪，同樣在押的北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿於6月移審時也已認罪，黃呂不再爭執起訴內容，也不聲請調查證據，已沒有勾串共犯的可能性，沒有羈押的必要。

陳恆寬表示，若法官考量比例原則，可於裁定中附帶命令黃呂，禁止她與初文卿等共犯或證人有任何直接間接的接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，也請審酌黃呂年事已高，健康狀況不佳，請准予適當金額具保停押。

同案被告賴苡任未認罪 檢方不同意黃呂交保

蒞庭檢察官李彥霖表示，黃呂羈押的原因仍存在，同案被告、吳思瑤罷免案召集人賴苡任未認罪，並有聲請調查傳喚證人，應於證人詰問完畢後再討論停押問題。

陳恆寬反駁，聲請調查證據是賴苡任的權利，黃呂既已全部認罪，依現有起訴證據即可判斷其犯罪事實，不能應其他共犯沒認罪，就續押黃呂。

黃呂的另一位律師陳筱屏也指出，怎麼可能以賴苡任要聲請傳喚證人，當做收押「賴苡任的證人」的理由，將不利益歸於證人頭上，違反刑訴法規定。

6月17日移審庭訊時，黃呂錦茹否認犯罪，只承認時間線過程，說她在人生最後階段成為罪犯，恐怕會死在獄中，很不光彩，難以面對祖先和家人？強調只因發動罷免綠委而被追殺，「這社會還有公平嗎？不要再鬧下去了」。

法官令黃呂錦茹先退庭，接著訊問北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿；下午將傳喚北市第4區黨部執行長陳奎勳、吳思瑤罷免案召集人賴苡任。

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