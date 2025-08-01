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    考察台北賓館引討論 沈伯洋：隨意放炮只會讓民眾對國會更不了解

    民進黨籍外交委員會召委沈伯洋受訪表示，台北賓館隸屬於外交部，是專門接待重要外賓場所，清境農場是退輔會的重要收入來源。（資料照）

    民進黨籍外交委員會召委沈伯洋受訪表示，台北賓館隸屬於外交部，是專門接待重要外賓場所，清境農場是退輔會的重要收入來源。（資料照）

    2025/08/01 10:27

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院外交及國防委員會預計4日考察台北賓館、7日考察清境農場觀光及永續發展經營現況，引發討論。民進黨籍外交委員會召委沈伯洋受訪表示，台北賓館隸屬於外交部，是專門接待重要外賓場所；清境農場是退輔會的重要收入來源，若未了解就隨意放炮，只會讓民眾對執政、國會更加不了解。

    沈伯洋今天在立法院受訪表示，與一般所說的賓館不同，台北賓館屬於外交部的，是專門接待重要外賓的地方，不管是它的修繕工程或明年度預算編列，受到統刪的影響特別多，所以安排了這次考察。

    沈伯洋指出，清境農場是退輔會的，也是退輔會非常重要的收入來源，因此它的商品多樣化程度及經營方式，都是委員會考察的重點。他說，考察都只有2、3個小時，不是居住的地方，也不是遊玩的地方，都是國家重要的設施。

    他強調，這週是考察國防和國安，下週則是考察外交和退輔，這一直以來就是慣例，如果沒有先了解就隨意放炮，只會讓民眾對執政、國會更加不了解。

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