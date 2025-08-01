高虹安誣告二審判6個月 陳時奮批：將輿論當謊言散佈工具

涉貪停職的新竹市長高虹安誣告二審被判6個月，提告者陳時奮表示，高虹安慣性說謊，將輿論當謊言散佈工具。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/08/01 10:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安與旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）的誣告官司昨天二審仍被判6個月，陳時奮今天在臉書發文稱，在健全的民主國家，民意與司法不應存在落差。民意審判根據輿論；司法審判根據證物。如果選民理性，法官獨立，民意審判與司法審判的結果應該相近。但與高虹安的誣告官司卻看到嚴重的輿論不公，原因在高虹安是慣性說謊者，輿論成為她散佈謊言的工具。

陳時奮提到，高虹安在高院宣判後的聲明皆是謊言，且已被他在法庭踢爆，包括高虹安對外宣稱，她的博士論文已經母校審查，並兩度來函告知並無研究不當。但真相是辛辛那提大學從未啟動抄襲的學倫調查，更無發函證明高虹安的清白。原因是該封郵件是辛辛那提大學的內部郵件，高虹安連收信人都不是。發信人是學術誠信辦公室的主管，並非學倫調查委員會的函件。再者高虹安在多處變造這份電郵，謊稱是學倫單位的正式函件，將不當取得的校方內部郵件，謊稱是學倫單位還她清白的正式函件。

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陳時奮說，高院判決高虹安誣告有罪後，她繼續散播這個已在法庭被揭穿的謊言。謊言連篇的高虹安能得意政壇，代表台灣的民主機制有嚴重瑕疵，假如高虹安是美國的國會議員，在他揭發高論文抄襲的那一刻，她的政治生命就宣告結束。但高虹安是台灣的國會議員，抄襲被揭發後，竟可以矢口否認，甚至輿論反指控他抹黑高虹安抄襲。

如今高院再度做出高虹安有罪的判決後，高虹安仍繼續說謊，支持者繼續在社群平台污衊承審本案的法官，民意與司法的落差繼續在社會擴大。即使他在官司獲勝，看到這麼多民眾相信高虹安的謊言，他怎麼高興得起來呢？

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