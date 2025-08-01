對美20％關稅 藍委：卓揆應赴立院專案報告

國民黨立委賴士葆。（資料照）

2025/08/01 09:51

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普於美東時間7月31日正式簽署行政命令，台灣將適用20％的對等關稅稅率。賴清德總統向國人喊話說，這為「暫時性關稅」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。對此，國民黨立委賴士葆今日受訪表示，如果是暫時性的，應該由川普來講，關稅20％加上新台幣匯率升值12％，到頭來還是實質32％，談得非常糟糕，毫無進展，沒有為台灣爭取到更多空間，之後可能還要大幅開放美國產品零關稅，以及增加對美投資，有必要請行政院長卓榮泰赴立院專案報告。

國民黨立委黃健豪也說，賴總統稱這是「暫時性關稅」，還要再協商。如果「暫時」是真的，只會讓產業更痛苦。就跟今年第二季經濟成長高達近8％，出口旺盛訂單爆量一樣，很多廠商趕在已知的空窗期出貨，但卻突然迎來10%的匯損。沒人知道這個暫時會暫多久，以及後續有什麼附帶條件，這對真槍實彈在幫台灣賺外匯的產業界而言有風險。

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黃健豪指出，日本公布關稅的同時，是對美投資5500億美元，關稅從25%降到15%。南韓公布關稅的同時，是對美投資3500億美元，關稅從25%降到15%。賴總統稱台灣的「暫時性關稅」，是從32%降到20%，但完全沒有條件？還是匯率已經被當成條件？另外，至少在白宮目前公布的內容當中，沒有提到這是「暫時性關稅」、「暫時性措施」的字眼。

國民黨團首席副書記長羅智強說，「於內，不斷天災，災民受苦；於外，關稅重災，產業哀嚎；於賴，大罷免大成功，不會當總統就下來，好嗎」？國民黨立委許宇甄也說，台灣被賴清德總統賣得乾乾淨淨，在這場談判輸到脫褲，賴總統應向國人道歉。

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