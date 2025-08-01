趙少康批20％關稅喪權辱國 網留言狂轟「趙」謠：不是說32％？

日前搶先爆料宣稱美國對台關稅稅率是32%的前中廣董事長趙少康，今上午再度發文稱「20%關稅喪權辱國」，不過在其臉書下方遭到許多網友洗版怒嗆「阿你不是說32%？」。（資料照）

2025/08/01 10:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普公布各國最新關稅稅率，台灣8月7日起關稅20%，引發各界高度關注，日前搶先爆料宣稱稅率是32%的前中廣董事長趙少康，今上午再度發文稱「20%關稅喪權辱國」，不過在其臉書下方遭到許多網友洗版怒嗆「阿你不是說32%？」

32%哪個朋友說的？胡采蘋嗆趙：應該出來交代

美國近日陸續公布針對各國的關稅稅率，台灣時間今上午美國終於宣布台灣關稅20%，但日前美方尚未公布台灣的稅率前，趙少康卻先指稱美國對台灣關稅稅率將提升為32%，引發各界砲轟，但趙少康仍堅稱，沒有「打臉」的問題，他就是要民進黨公開談判的狀況。

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今上午美方公布目前的稅率後，趙少康又發文砲轟「20%關稅喪權辱國」、「日、韓是我們出口的主要競爭國，光是輸美關稅就高了5%，生意還怎麼做？」、「從談判開始，賴清德就黑箱到底……最後居然談出個高於日韓的關稅，賴清德怎麼跟國人交代？」

趙少康稱：匯率陡升12%、整體影響高達32%

針對外界砲轟32%的說法，趙少康也稱「台積電奉送美國了，軍購買了但拿不到武器，新台幣兌美元匯率陡升12%了，現在再加上20%關稅，整體影響高達32%，廠商怎麼活啊。讓人後怕的是，除了被課徵高關稅，還答應美國什麼？要去投資什麼？要買多少東西？半導體會被課多少關稅？」

雖然趙少康大力抨擊賴政府，但在其發文底下卻有許多網友留言砲轟「阿你不是說32%？」，也有網友嗆聲「不要在那邊轉移焦點！你可靠的32%是那個衰人托夢給你的？」、「話都給你說就好」、「再『趙』謠啊！」、「就是要來臭你一下啦」等。

財經網美胡采蘋今上午也發文批評「趙少康請問你的朋友是誰？誰跟你講台灣就是32%的，你要不要出來公佈，到底是你哪個朋友跟你說行政院扣住關稅信不公佈，台灣吃到32%不敢講，到底是誰，趙少康你是不是應該出來交代了」。

雖然趙少康大力抨擊賴政府，但在其發文底下許多網友都留言砲轟「阿你不是說32%？」，也有網友嗆聲「不要在那邊轉移焦點！你可靠的32%是那個衰人托夢給你的？」（圖擷自臉書）

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