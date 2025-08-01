美國對台關稅20％ 藍委轟現代版馬關條約

國民黨立委吳宗憲砲轟，一早起來看到關稅20％，就想到現代版的馬關條約。（資料照）

2025/08/01 08:56

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普於美東時間7月31日正式簽署行政命令，台灣將適用20％的對等關稅稅率。國民黨立委吳宗憲砲轟，他一早起來看到關稅20％，就想到現代版的馬關條約，只是從李鴻章變成賴清德，當年馬關條約割讓台灣、澎湖，今天不也是把台灣奉送出去？他想到丘逢甲那句話，「宰相有權能割地，孤臣無力可回天」。國民黨立委葛如鈞也總結台灣未來四個字：自求多福。

「這次對美談判完全黑箱，當年反服貿、反黑箱的太陽花林飛帆那些人哪裡去了？都不見了。」吳宗憲說，關稅談判根本不是機密，政府應該告訴國人談判的狀況，讓國人、企業提早因應，民進黨政府為了大罷免完全不講，躲起來裝神弄鬼，整天大內宣，就是為了騙國人出來投下同意罷免票，會將台灣的經濟徹底摧毀。

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吳宗憲指出，美國對台關稅20％加上台幣最高曾升值14％，等於比之前公布的32％還要高，為了搞罷免一事無成，還把台灣賠進去了，而且我們有七、八成的輸美產品是232條款，未來會開放多少零關稅的東西進來，還有到底要投資美國多少，現在政府還不敢公布。「如果是之前提到的4千億美金，是4年的國家總預算，要國家何去何從，整個家底被掏空，賴總統還在搞大罷免，還在呼籲所有黨公職823繼續幹！是不是瘋了？」

國民黨立委葛如鈞表示，20％的結果明顯高於台灣政府談判目標15％，亦高於日韓。相信台灣談判團隊已竭盡全力，期間與美方專業團隊互動很好，或曾有望拿下15％，但最終方案交到白宮，恐川普自己大筆一揮，確定20％，無人再敢反對。

葛如鈞認為，數字是一回事情，20％關稅結果的政治意義大過經濟影響，加上近期連續事件，包括對賴清德總統過境美國的突然干預，川普本人對台灣重視程度（相對於美國與中國關係）已經顯而易見，不需要再為所謂美台「堅如磐石」關係再做過多辯解。他總結台灣未來四個字：自求多福。

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