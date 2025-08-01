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    美對台關稅20％可望調降 卓揆坐鎮取消宜蘭、台北行程

    美國關稅20％可望調降， 卓揆今天取消宜蘭、台北行程。（行政院提供）

    美國關稅20％可望調降， 卓揆今天取消宜蘭、台北行程。（行政院提供）

    2025/08/01 08:34

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕美國川普政府公布台灣8月1日起20％關稅，不過總統賴清德表示這是暫時性稅率，台美將繼續協商，可望再調降。行政院長卓榮泰原定今天上午10點將出席宜蘭「郭雨新的民主先行之路」紀念文物展開幕典禮已臨時取消，下午2點台北行程也不出席，將坐鎮政院討論因應政策。

    總統賴清德今早在臉書表示，稍早，美方通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「暫時性關稅」為20%。主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，因此，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。而台美雙方後續也將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。

    賴總統說，他要感謝談判團隊的辛苦，在時程有限的情形下，經過四個回合實體磋商，以及多次視訊會議，目前已經完成技術性磋商，並且堅守維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務。雖然今天美方所公布的稅率只是暫時性的措施，但執政團隊一定會再接再厲，持續爭取合理稅率，完成關稅談判的最後關卡。

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