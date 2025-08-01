美國對台關稅20％高過日韓 朱立倫：嚴重的挫敗

美國公佈對台關稅20%高於日韓，國民黨主席朱立倫指「嚴重的挫敗」，批評賴政府反應慢半拍。（資料照）

2025/08/01 08:29

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國公佈對台關稅20%，國民黨主席朱立倫今日指出，如果加上匯率率損失約12%，對台灣而言仍然是32%的重大成本負擔，尤其相對日本、韓國的15%，「我們是嚴重的挫敗」，他批評賴政府反應慢半拍，現在才要開始尋找答案，已經輸了一大截。

朱立倫要求，立法院通過的振興條例應該立即生效，賴政府不要再卡、再搞䆁憲，必須即刻行動，幫助產業振興及刺激消費的各項措施立即編列特別預算送立法院審議，而且普發現金1萬元應於10月前發放，穩定內需、提振信心。

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朱立倫表示，關稅對出口產業就是風險，自從美國從4月提出對等關稅，市場充滿危機風險，加上新台幣的快速升值，廠商避險不及，最嚴重的是台灣政府缺乏明確戰略方向，業者只能摸黑作戰，失去信心的產業將嚴重衝擊我國競爭力。

朱立倫指出，相對台灣主要出口競爭國南韓，早在關稅方案出爐前就啟動應變，提前以能源合作為籌碼，換取產業降稅保障，至少給出國家產業戰略明確路線，穩定市場預期，賴政府反應慢半拍，現在才開始尋找答案，已經輸了一大截。

朱立倫說，面對政府的失能缺席，在野黨盡全力提出因應方案，藍、白兩黨的「關稅衝擊報告」中明確指出，已有許多產業暫緩投資、停止招募，企業信心快速下滑。台灣不能沒有方向，政府不應沉默，更不應黑箱，放任企業單打獨鬥。

朱立倫還說，台灣在關稅及匯率上的國際競爭力已經相對弱勢，至少在能源穩定性上更須迎頭趕上，我國對美投資與採購必定是鉅額美元支出，政府不但應該公開透明的告知國人，這筆戰略支出，不應只有短期因應，更應納入長遠佈局，誠如美國前戰略司令部司令艾里斯（Jim Ellis）與前能源部長朱棣文（Steven Chu）近日聯名撰文，直言台灣能源過度仰賴進口、核能被棄用，是台灣國安上的阿基里斯腱，建議台灣應重啟核電，並發展小型模組核能（SMR），政府必須正視這些國際重量級專家的提醒，把能源安全納入戰略思維，為國家未來建立真正的經濟防線。

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