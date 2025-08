美指台灣龍馬精機、喬懋機電助伊朗無人機 將祭制裁

美國國務院點名中國、台灣和香港實體及個人涉及採購技術與設備,以支持伊朗無人機計畫,美方將祭出制裁。(法新社資料照)

2025/08/01 08:39

〔中央社〕美國國務院今天點名中國、台灣和香港實體及個人涉及採購技術與設備,以支持伊朗無人機計畫,美方將祭出制裁。根據美國財政部相關聲明,遭制裁的台灣實體為位於台中的龍馬精機公司及喬懋機電工業公司。

美國國務院下午發布聲明指出,美國今天因前述原因制裁分別位於伊朗、中國、台灣和香港的5家實體及一名個人。

請繼續往下閱讀...

這次行動是為了落實總統川普簽署的「國家安全總統備忘錄-2」(National Security Presidential Memorandum-2),以對抗伊朗積極發展飛彈及其他非常規與常規武器能力的行徑。

國務院說,美國將運用對第3國實體實施制裁等所有可用手段,揭露並破壞伊朗為無人機計畫採購設備與物資的企圖,因為這項計畫造成中東及更廣區域的不穩定。

根據美國財政部相關聲明,伊朗Control Afzar公司為伊朗國防部控管的伊朗飛機製造工業公司(HESA)採購電腦數值控制(CNC)機器及設備。

CNC機器用於高階航太與國防製造,能為商用及軍用飛機生產精密且耐用的零件。

財政部指出,Control Afzar利用龍馬精機股份有限公司(Mecatron Machinery Co Ltd)與喬懋機電工業股份有限公司(Joemars Machinery and Electric Industrial Co Ltd),將CNC機器與設備運往伊朗,並明知而規避制裁與出口管制。

喬懋機電工業股份有限公司另在中國設立子公司「常州喬懋工業自動化有限公司」。

根據喬懋公司網頁,喬懋1989年成立,產品包括線切割放電加工機及高速細孔放電加工機等。龍馬公司則於官網指出,擁有30年的機床製造、市場行銷及所有的技術操作經歷。

美國財政部表示,這5家實體及個人於美國境內或由美國人士持有或控制的所有財產及財產權益都被凍結。其直接或間接控股(50%及以上股權)的實體的帳戶也被凍結。

除非取得財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control,OFAC)的許可,或屬豁免情況,OFAC的法規原則上禁止美國人或在美國境內進行涉及被凍結人士財產或財產權益的交易。

此外,在美過境期間,也不得從事相關交易。

根據財政部聲明,違反美國制裁可能導致美國及外國人士被處以民事或刑事處罰。此外,金融機構及其他人若參與與被制裁人士的特定交易或活動,也可能面臨被制裁的風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法