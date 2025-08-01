國民黨罷免雙吳涉「幽靈連署」首開庭 今提訊黃呂錦茹

台北地院今開庭，上午提訊在押的黃呂錦茹。（資料照）

2025/08/01 06:40

〔記者張文川／台北報導〕國民黨2月發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶涉「幽靈連署」，台北地檢署6月16日起訴國民黨台北市黨部時任主委黃呂錦茹等5人，台北地院今首度開庭，上午提訊在押的黃呂錦茹、北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿3人，下午先後傳喚吳思瑤罷免案召集人賴苡任、北市第4區黨部執行長陳奎勳。

今日由承審的受命法官首次開庭，進行準備程序，由於24席國民黨立委的罷免案日前投票皆未過關，黃呂等人的答辯方向及犯後態度是否隨之更加強硬，或是為了爭取輕判或交保而放軟，為觀察重點。

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6月17日移審庭訊時，黃呂錦茹否認犯罪，只承認時間線過程，說她在人生最後階段成為罪犯，恐怕會死在獄中，很不光彩，難以面對祖先和家人，強調她只因發動罷免綠委而被追殺，「這社會還有公平嗎？不要再鬧下去了」。

初文卿當時供稱，因為時間很趕，抄寫黨員名冊是唯一的方式，2月5日會議時黃呂並未指示抄名冊，是他和姚富文討論後決定要趕快執行抄寫。

姚富文則一口咬定答稱「是我和初文卿共同決定抄錄」，由他在中央黨部下載黨員名冊給志工抄錄，同時也有人在街頭收集提議書，當時想說先送件，本來就打算補件處理不合格的份數。

北檢依違反個人資料保護法、刑法偽造文書罪嫌，起訴黃呂等5人，並建請法院對黃呂、姚、初3人從重量刑；全案移審北院後，裁定續押禁見黃呂、姚、初3人3個月，押期至9月16日。

北檢調查，黃呂錦茹為了搶在台北市議員鍾小平之前提出罷免雙吳案，同時也要趕在選罷法新法生效前提出，於是召集姚富文、初文卿等黨工及志工，於2天之內抄錄、偽造5211份罷免提議書。

起訴書指出，志工抄錄名冊、分類造冊裝箱時，黃呂錦茹皆全程在場監督。罷免吳沛憶的提議書共偽造2537份，佔96.2%，罷免吳思瑤提議書偽造2674份，偽造比例達94.18%。

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