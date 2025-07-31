大尾了！台灣關稅將掀牌 傅崐萁喊：與美締約要經立院同意

國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/07/31 23:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普對等關稅大限本週五（8/1）生效，台美談判取得多少稅率還不得而知，不過週四（7/31）有消息傳出，台灣政府提出加碼投資美國數千億美元，爭取與日韓同等的15%關稅，被在野黨批評「跪舔」，國民黨立院黨團總召傅崐萁還撂話「締約必須經過立法院同意」，讓大批網友傻眼。

行政院發言人李慧芝週四對外透露，我方已與美國完成技術性磋商，雙方就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性及經濟安全議題，達成一定共識，也商討台美投資採購議題，雙方也以此進行聯合聲明的磋商。在台灣關稅正式掀牌前，《彭博》報導稱台灣有機會和日韓一樣獲得15%的「最佳稅率」，外傳台灣政府端出的方式是投資美國4000億美元（約新台幣12兆）。

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綜合媒體報導，對此，國民黨立委陳玉珍跳出來批評，稱12兆約等於中華民國將4年的總預算丟到美國，賴政府先前已經「雙手奉上」台積電、投資天然氣管道、每年數千億的軍購等等，根本是要把中華民國所有資源都奉獻給美國，談判不能一面倒，要像中國一樣把立場踩住，要適當運用「中國的力量」，讓美國知道台灣不是只能依靠他們。

傅崐萁週四也發聲質問，我國外匯存底有9成買了美債，約18兆台幣，加上這12兆加碼投資，30兆全被美國搬走，台灣還剩下什麼？如果貿然答應12兆台幣投資美國，其他貿易夥伴也開始要求台灣坐一樣的承諾怎麼辦？傅崐萁還說，跟美國的關稅締約，一定要經過立法院的同意，國民黨團會站在支援政府的立場，但也要考量國家是否能夠承受，如果無法，是否要重啟談判？政府要審慎考量，不要毀掉76年來台灣三代人辛苦打下的根基。

針對傅崐萁的發言，網友紛紛表示「真是有病，全台灣要做事都要經過他同意，凌駕五權管五院，連總統都歸他管」、「我吃便當也需要立法院同意嗎？」、「真的以為自己有五萬多票就是皇帝啦？」、「立法院好大喔，什麼都要立法院說的算」、「川普應該來立院向我們花蓮王當面稟報才行」、「別自抬身價了，有夠可悲」、「傅總召說的對啊，主流民意叫做大家都是中國人，吃什麼15%關稅，沒50%都不能通過」、「交給他，讓他去談，美國出重手請找他」。

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