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    台大兒醫主治醫師值夜班 邱泰源喊敬佩綠委坦言「怪怪的」

    衛福部長邱泰源。（資料照）

    衛福部長邱泰源。（資料照）

    2025/07/31 19:25

    〔記者林惠琴／台北報導〕台大兒童醫院預計8月起，主治醫師要加入夜間值班行列，從下午5點到午夜12點on call（待命），除了人力不足外，也是為了強化對新進PGY（西醫畢業後一般醫學訓練計畫）教學指導，衛福部長邱泰源日前對此表示「令人敬佩」，引發各醫狂轟，民進黨立委黃秀芳今（31日）質詢時也坦言「部長這樣講怪怪的」。

    邱泰源對台大兒醫新制點評「令人敬佩」一出，在網路上掀起熱議，不少人直言「最大問題就是醫療人力不足、環境惡化的問題沒辦法解決，所以才導致主治醫師要跳下來值班」、「台大已經是最後才開始有主治醫師下來值班的醫院了」、「真的有夠不懂基層的苦」。

    胸腔外科醫師杜承哲開轟，主治醫師不是一線班又怎樣，以前有需要嗎？既然這麼「欽佩」，以前為什麼不做？「你邱泰源真的覺得這樣沒問題，你就是末梢神經斷光；你覺得有問題還是這樣講，你就是粉飾太平」。心血管外科醫師吳欣岱也直呼，「連兒科主治醫師都要下來值夜班了，衛福部還在自我滿足！」

    黃秀芳今日在立法院社福及衛環委員會質詢時，邱泰源請假，由衛福部次長林靜儀代為出席，黃秀芳認為，台大兒醫的狀況暴露兒科困境，如果部長認為新制非常令人敬佩，有助於PGY教學指導，這樣是代表之前指導不佳嗎？坦言「我是覺得部長這樣講也怪怪的」。

    林靜儀強調，前幾年針對人才羅織困難科，有補助住院醫院每月1萬元，她知道不多，訓練完成的開業收入不只如此，但這是政府知道人力困難的心意，會持續讓醫師工作負荷合理化、簡化文書作業，同時呼籲民眾將台大留給急重難罕症，相對輕症可多利用其他醫療院所，落實分級醫療。

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