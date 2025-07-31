全國租金中位數維持8500元 國土署長：租補未造成市場上漲

以台北市萬華區的整戶（層）租屋型態為例，本期除公布原有該類型的租金總價中位數1萬6千元外，並新增30年以上及以下不同屋齡類型的租金總價中位數資訊。（內政部提供）

2025/07/31 19:04

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天公布最新租金統計資料，本期統計樣本為今年3月底、67.4萬件的有效租約資料，全國租金總價中位數為8500元，與上期相同。國土管理署長吳欣修說，去年到今年超過5成地區的租金沒有變化，顯示租補不會帶動整體市場租金上漲。

部長劉世芳說，今天發布最新租金統計資料，除提供查詢各行政區不同租屋型態的租金總價四分位數外，並新增不同租屋型態的屋齡統計資訊，讓租屋族更容易依租屋標的條件判斷租屋價格是否合理，減少訂約租金爭議糾紛。

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內政部說明，租金統計資料自114年起，每年定期公布2次，本期統計樣本為今年3月底租金補貼有效租約資料，總計67.4萬件。經統計全國租金總價中位數為8500元，與上期相同。在發布的291個行政區租金總價中位數中，以雙北行政區的租金總價中位數較高。

吳欣修說，從去年3月開始的47.8萬件租約，到現在已成長至67萬件，租金水準並沒有明顯變動，超過5成7的地區沒有變動，這顯示租金補貼不會帶動房地產的市場租金上漲。他說，未來會繼續鼓勵包租代管、青年婚育裝修補助，以及老屋延壽修繕補助，這些措施有助於活化30年以上的老屋。

內政部指出，本期同時發布全國231個行政區不同租屋型態，包括整戶、整層、獨立套房、分租套房、雅房3類的租金總價四分位數統計資料，並加入「屋齡」條件進行綜合分析，新增公布「不同租屋型態及屋齡」租金總價四分位數統計。

以台北市萬華區的整戶（層）租屋型態為例，本期除公布原有該類型的租金總價中位數1萬6千元外，並新增30年以上及以下不同屋齡類型的租金總價中位數資訊，分別為1萬5千元及2萬7千元。

內政部指出，從租金補貼租約分析，30年以上屋齡物件的租約占約全部租約的65.4％；相較其他租屋型態，分租套房、雅房為30年以上屋齡比例較高，約占該型態租約73.9％。若從屋齡對不同租屋型態租金的影響觀察，屋齡對於整戶、整層、獨立套房的租金差異有較大影響，分租套房、雅房的租金差異則較不明顯。

內政部今天下午召開部務會報會後記者會，地政司長林家正公布最新租金統計資料。（記者李文馨攝）

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