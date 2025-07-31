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    李家超民調低也不行 ！蕭新煌被控台獨遭中大解聘 陸委會：這就是香港現況

    香港特首李家超。（法新社）

    香港特首李家超。（法新社）

    2025/07/31 18:42

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港中文大學亞太研究所發布的民調顯示，香港特首李家超滿意度偏低，遭指控涉違反「港版國安法」，導致該所名譽高級研究員蕭新煌、侯儒楷（Morton Holbrook）2人被校方解除聘約。陸委會發言人梁文傑今天說，我們不會因為某一家媒體或民調對政府滿意度偏低，就視為違反國家安全，這就是「港版國安法」通過後，現在香港的狀況。

    香港中文大學亞太研究所今年5月一份民調顯示，特首李家超評分僅46.1分，較去年5月49.9分有所下跌。僅19.4%受訪市民對特區政府表現表示滿意，不滿意高達38.2%；與其他機構6月所做民調，近7成港人對李家超的表現表示滿意，亞太研究所民調呈現偏低。

    事後，香港中聯辦旗下《大公報》報導稱，經深入調查，發現該研究所的骨幹竟然有「反華推手」侯儒楷及「台獨分子」蕭新煌；中文大學發言人回覆《大公報》查詢時則表示，研究所將會中止侯儒楷、蕭新煌的名譽高級研究員聘約，嚴格遵守國安法。

    梁文傑在陸委會記者會表示，我們對這件事不太了解來龍去脈，但是我們看到《中評社》報導，好像是因為香港中文大學有一個亞太研究所所做民調，對李家超的滿意度調查偏低，大概引起港府不滿，認為是在刻意利用民調要攻擊香港政府。

    梁文傑指出，這個概念跟台灣是完全不一樣的，我們不會因為某一家媒體或某一個民調單位所做民調，對政府的滿意度偏低，就把它視為違反國家安全，這就是「港版國安法」通過後，現在的香港就是這樣的狀況，和台灣完全不一樣。

    關於總統府資政、中研院研究所蕭新煌被點名是台獨分子，梁文傑則說，「至於蕭新煌先生，我們並不清楚這個案子具體狀況，所以無法答覆」。

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

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