游顥批大罷免延宕排水治理 綠議員：拿南投苦難搭建政治舞台

為改善南投市貓羅溪畔淹水的「外轆排水治理工程」延宕，此次暴雨來襲再度淹水，導致車輛泡水。（南投縣議員林儒暘提供）

2025/07/31 18:36

〔記者張協昇／南投報導〕南投市近日遭遇強降雨侵襲，因「外轆排水治理工程」延宕，致貓羅溪畔內轆、營盤口等地再度淹水，立委游顥抨擊民進黨政府為大罷免拖延治水進度，惟民進黨南投縣議員沈夙崢反駁表示，經向內政部查證，內政部不但沒延宕，還協助縣府簡化流程，是游顥為了反罷免不惜顛倒是非，拿南投縣民苦難搭建自己的政治舞台。

游顥昨表示，地方居民關心去年水利署核定總經費高達12億的「外轆排水治理工程」相關進度，盼終結貓羅溪畔居民豪雨就淹的惡夢。縣府早在今年6月2日即提報工程所需辦理的「用地徵收─分區變更案」至內政部審議，相關用地徵收費用都已經水利署簽核、會如期撥付給縣府，但中央卻通知審議須延至8月底才能召開，導致工程推動嚴重延宕。

請繼續往下閱讀...

沈夙崢則指出，縣府今年3月向內政部國土管理署表示有辦理該治水工程用地變更需求，內政部考量排水治理工程攸關民眾生命財產安全，專案同意縣府送件辦理，並簡化程序採書面行政審查方式，免提報內政部區域計畫委員會審查。惟縣府遲至6月中旬才函報用地變更案至內政部，國土署立即依規定函詢農業部及水利署意見，正簽報核備作業，縣府取得用地變更核備函後，即可向內政部申請土地徵收。

沈夙崢強調，中央這些行政作業流程不但沒有延宕，且已協助簡化，問題不在中央；很遺憾游顥委員卻在需要中央與地方合作救災之際，對內政部造謠抹黑，製造對立，犧牲了南投縣民權益。

南投縣政府正在執行「外轆排水治理工程」，盼終結貓羅溪周邊區域每逢豪雨就淹水的惡夢。（記者張協昇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法