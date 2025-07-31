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    陸委會尊重朱孝天「希望趕快統一」立場 指釋永信私德與台政策無關

    陸委會發言人梁文傑（圖）今表示，尊重朱孝天個人立場。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑（圖）今表示，尊重朱孝天個人立場。（記者陳鈺馥攝）

    2025/07/31 17:59

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕昔日頂流男團「F4」成員之一的朱孝天，近年工作重心移往中國，他近日在直播表示，「我真的是希望趕快統一」。陸委會發言人梁文傑今天表示，尊重個人立場。

    朱孝天在直播中回憶成長經歷，他提到小時候台灣被稱為「台灣省」，自己長年以來理解也認為「台灣就是一個省」，而這份認知到現在也沒有改變。

    朱孝天稱，這些年在中國生活、工作後，逐漸感受到當地環境的美好，進而質疑過去曾被灌輸的負面思想是否出了差錯，「許多事物必須親身體驗及感受，不能全聽別人怎麼說」。他更直言，過往常被誤解「有時候真的很冤枉」，現在「真的是希望趕快統一」。

    梁文傑在陸委會記者會表示，朱孝天這個案件，跟原本查處的案子不太一樣，因為我們查處的是附和中國黨政軍組織的指揮或操縱，然後發表贊成武統台灣的言行。朱孝天這個是自己個人的立場，我們尊重。

    此外，中國少林寺方丈釋永信因涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產，違反佛教戒律，且長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受中國多個部門聯合調查。

    梁文傑說，我們對於兩岸宗教交流是有一套既定的政策，釋永信個人的私德問題和有沒有違法的問題，與我們的總體政策是不會發生關係的。

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