民眾黨團稱普發萬元免舉債 主計總處打臉：尚缺1006億

立院民眾黨團今天稱，今年度預計賸餘至少2400億元，普發現金根本不用舉債；行政院主計總處強調，經過計算，尚不敷1006億元須舉借債務支應。圖為日前民眾黨團大法官人選拜會後記者會。（記者方賓照攝）

2025/07/31 18:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕立院民眾黨團今天稱，今年度預計賸餘至少2400億元，普發現金根本不用舉債；行政院主計總處強調，經過計算，尚不敷1006億元須舉借債務支應，且受美國對等關稅影響，今年稅課收入仍有不確定性。

行政院主計總處解釋，113年度中央政府總決算經審計部審定結果，以前年度累計賸餘為8393億元，扣除新式戰機採購特別預算移用數150億元，及疫後特別預算移用數3799億元，尚餘4444億元。倘扣除立法院審議通過的「因應國際情勢強化經濟及民生國安韌性特別預算」所需經費上限5450億元，尚不敷1006億元須舉借債務支應。

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主計總處說明，疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算財源3800億元，其中2000億元暫以舉借債務支應，待111年度總決算審定後，再改由以前年度歲計賸餘支應，是因當時111年度初估總決算已實際產生歲計賸餘，與目前114年度歲入歲出預算刻正執行中的情況不同。

主計總處強調，114年度總預算歲入歲出賸餘2398億元，尚須扣除法定還本1415億元後，才是當年度歲計賸餘。但受美國對等關稅影響，114年度稅課收入仍有不確定性，與疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算籌編時，已有111年度初估總決算產生歲計賸餘的情況不同。

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