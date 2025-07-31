為「普發5萬」氣噗噗！胡仁順曝：用傅崐萁臉書改寫的

花蓮縣議員胡仁順透露，該提案其實是他助理「用傅崐萁的臉書文改寫」。（擷取自胡仁順臉書）

2025/07/31 18:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍花蓮縣議員胡仁順提案花蓮「普發現金5萬元」，掀起社會熱議。胡仁順今（31日）表示，正常來說不會這樣寫提案，當時國民黨立院黨團總召傅崐萁強推普發1萬政策，為了讓大家理解這是多荒唐的事情，他才希望以反諷方式提醒大家。他還透露，該提案其實是他助理「用傅崐萁的臉書文改寫」而成，對部分批他提案荒唐的人，他也笑稱：「大家不要再這樣講傅總召了！」

胡仁順今日在臉書發文表示，最近他的普發五萬提案討論度很高，但這個提案確實看起來怪怪的。他解釋，「正常來說我們不會這樣寫提案啦」，但是傅崐萁1月時強推普發一萬，為了要讓花蓮縣政府及所有民眾理解這是多荒唐的事情，對於財政紀律、國家整體發展與建設又有多大的傷害，因此希望能以反諷的方式提醒大家，不要為了政黨之爭而傷了國家。

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「所以我的助理就用傅崐萁的臉書文改寫成這份提案」胡仁順表示，當時萬萬想不到，一向沒什麼人會看的花蓮縣議會提案（畢竟連國民黨議員們都不知不覺），半年後竟然大爆紅，節目都在唸這個提案，害他助理尷尬到不行。他要特別說明，「正常來說我們不會這樣提案的啦，這是為了宣揚傅總召的理念，特別借鏡改寫的。」

傅崐萁今日受訪時被問到相關問題，他回應表示，「亂開這種支票，基本上就是蠱惑百姓。」並稱民意代表若連法律都搞不清楚、恣意妄為，非全民之福；對於有網友製作圖卡訴求發5萬，他昨（30日）更嗆：「要當民進黨側翼，也得讀點書！」

對此，胡仁順說，傅總召不要那麼生氣，這確實是建請案，普發五萬要達成，首先要「反罷免成功每年花蓮多161億」且「徐縣長願意普發5萬」才能拿到，現在第1階段達成了，「所以徐縣長願意造福所有花蓮人嗎？關於161億的用法，你們也沒說要建設，只說要補助啊！普發下去，縣民要做假牙、要付學費補習費或是各種消費都可以，全花蓮的店家通通受益！」

另外，胡仁順也說，不要再說地方不能普發了，昨天有說花蓮縣政府去年才普發3000元、秀林和壽豐也都在普發現金，「不要再打臉自己人了啦」。

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