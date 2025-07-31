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    網紅羅李晟教中國人「濫訴」來台旅遊 陸委會警告：會有刑事問題

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    2025/07/31 17:53

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕赴中國發展的網紅羅李晟，近日在抖音拍片教中國人「告台灣人可來台旅遊15天」，引發民眾質疑藉「濫訴」來台觀光。陸委會發言人梁文傑今天警告，用隨便提告或濫訴方式來台旅遊，可能性並不高，被我們查到會有刑事問題。

    中國仍未開放中客來台觀光，網紅「麥狗886」羅李晟以「驚呆了！台灣旅遊新方法」為題發布短影音稱，只要告台灣人或台灣人告你，就可以憑著這個訴訟去「台灣省」應訴15天，便可將台灣從南玩到北，比起以前傳統的通行證，這個方法簡單多了。

    對此，梁文傑說明，現行相關法令規定，中國人如果要申請來台進行司法訴訟的活動，必須經我方司法機關審酌，有傳喚到庭的必要，我們才會讓他許可入境。

    梁文傑指出，申請的時候必須檢附法院或地檢署所開立的傳票或開庭通知書，有了這些文件之後，才有辦法申請入境，並不是隨便可以申請。

    梁文傑說，從2024年1月至今，有89位中國人因民刑事訴訟來台，對審查機關而言，必須要有法院或檢察署開立的傳票或開庭通知書，相信這樣的審查機制應該算是完備，所以用隨便提告或者濫訴方式想要來台灣觀光旅遊，這樣的可能性並不高。

    他強調，如果你真的有濫訴或者是要藉由這樣的名義來台，如果被我們查到，可能還有刑事的問題。

    在中國發展的網紅「麥狗886」羅李晟近日在抖音、小紅書發布影片，傳授中國人來台旅遊新方法。（圖擷取自抖音）

    在中國發展的網紅「麥狗886」羅李晟近日在抖音、小紅書發布影片，傳授中國人來台旅遊新方法。（圖擷取自抖音）

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