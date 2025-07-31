國民黨籍潮州鎮長周品全 清潔隊240萬元賣官涉貪羈押禁見

潮州鎮長周品全因涉貪遭羈押禁見。（資料照）

2025/07/31 17:36

〔記者蔡宗憲、李立法／屏東報導〕曾為郭台銘參選總統收購連署書遭羈押的國民黨籍潮州鎮長周品全，去年交保復職後又因捲入賣官收賄弊案遭屏東地檢署約談，檢察官今凌晨訊後認為涉貪嫌疑重大，當庭諭知逮捕，今下午屏東地院裁定准予羈押禁見。

周品全2023年11月間因涉及違法為郭台銘收購連署書情節重大被屏檢聲押獲准，在羈押了近2個月後於去年1月間獲釋恢復鎮長職務，他在郭案中供出收購連署書的500萬元賄款是由同黨籍屏東縣議長周典論交付，獲得檢方緩起訴處分（須支付公庫50萬元），好不容易才全身而退，不料又被舉報在鎮公所招考清潔隊員時，涉嫌收受民眾賄賂換取隊員職務情事。

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屏東地檢署近日指揮辦案人員前往潮州鎮公所及周品全相關處所搜索，經約談涉案及相關證人後，檢察官認為周品全涉貪嫌疑重大，有串證之虞，於今天凌晨向法院聲請羈押禁見，今天下午屏東地院裁定准予羈押禁見。

屏東地檢署指出，周品全擔任鎮長期間，涉嫌濫用其對清潔隊員人事核定之職權，與潮州鎮代會主席王淑貞、林姓樁腳等人勾結，藉由提前提供徵選資訊，透過內定等方式，協助其親屬6人成功錄取清潔隊員，每名清潔隊員賄款金額介於30萬元至60萬元不等，初步合計約240萬元。此外，周品全於去年多次將公務車供私人就醫使用，並核銷油料費用，造成公帑損失。

潮州鎮公所主秘王建元昨也同步遭約談，引發潮州鎮民議論紛紛，甚至傳言鎮公所鬧空城計，但王建元昨一早就回到公所上班，對於鎮長司法案件不願多談，強調目前鎮務及豪雨防災都正常運作，鎮民權益不受影響。

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