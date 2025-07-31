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    台灣關稅還未宣布 陳玉珍開罵只會跪舔美國：要運用中國的力量！

    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    2025/07/31 19:17

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對等關稅大限明（8/1）生效，台灣的稅率至今尚未揭曉，引發各界關注，不少疑美疑賴派認為台灣對美協商沒有取得進展，甚至藍白有人開始嘲諷，賴政府把台積電「送」給美國換來的卻是冷屁股。國民黨立委陳玉珍今（31日）更脫口斥責賴政府只會「讓美國偉大」、「跪舔美國」，談判的時候應該要運用一下「中國的力量」，讓美國知道台灣不是只能靠他們，掀起網路輿論熱議。

    川普政府至今仍未宣布對台關稅，有一派認為「沒有消息就是好消息」，大多認為就靜候結果出爐，相信台灣談判團隊能夠爭取到積極進展，別先亂了陣腳。但也有另外一群人唱衰台灣，在新的稅率還未公布，就有藍營大咖造謠稱台灣已確定是32%，後來被抓包拿的是川普今年4月2日公告的最初稅率，甚至有人開始嘲諷台積電先前宣布擴大對美投資，是賴政府拱手把台積電「送」給美國，但最終是熱臉貼冷屁股。

    綜合媒體報導，而今又有消息傳出，政府可能要拿出4000億美元（約新台幣12兆）加碼投資美國，換取關稅15%。對此，陳玉珍今天受訪時批評，若該消息為真，約等於中華民國將4年的總預算丟到美國，況且台灣之前已經雙手奉上台積電、投資天然氣管道、每年數千億的軍購等等，根本是把中華民國所有資源都拿來貢獻美國，「為何政府不是讓台灣偉大，而是一直讓美國偉大？」

    陳玉珍表示，美國是予取予求的，台灣越是跪著、越是退讓，只會讓人家覺得你軟弱，談判要有進有退，看看人家中國，立場踩得這麼硬，美國都會退了，為何台灣要這麼軟？而且還什麼都換不到！談判不能一面倒，要適當運用「中國的力量」，讓美國知道台灣不是只能依靠他們，就像交往一樣，如果一直像舔狗，根本就追不到人。

    針對台灣關稅談判進度，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，我方已完成技術性磋商，雙方就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性及經濟安全議題，達成一定共識，也商討台美投資採購議題，雙方也以此進行聯合聲明的磋商，如有進一步消息將對國人宣布。

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