搶賀電後中國提奧會模式7禁區 陸委會：希望不要影響在中國的賽事

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/31 17:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕德國世大運爆發中國人員搶我方賀電事件後，中國國台辦昨日提出，無論世大運或世運會，都需全面準確執行「奧會模式」，不應該出現違背奧會模式的「名、旗、歌、徽及材料、標示、口號」，等同明確拋出7個「禁區」。陸委會發言人梁文傑今日表示，希望不要進一步影響到未來的各項賽事，特別是在中國舉辦的賽事。

成都世運會將於8月7日登場，外界關注中國是否會藉由「主場優勢」，再度派人搶奪我政府給台灣選手的賀電。中國國台辦發言人陳斌華聲稱，「奧運模式」是國際體育界公認的處理台灣問題的通行法則，也是兩岸體育界人士共同遵守的原則，任何國際體育賽事活動無論是「世大運」還是「世運會」等，都需要全面準確執行。

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陳斌華更說，不應該出現違背奧會模式的「名、旗、歌、徽、以及材料、標示、口號等」。並就賀電事件指控，問題發生的根源，在於民進黨當局藉體育「謀獨」。

對此，梁文傑在陸委會例行記者會說，發賀電是我方慣例，而且發這個賀電，通常是在代表團內部，所以這跟所謂「奧會模式」所規範的在比賽場地上的行為其實是沒有關係的。

梁文傑指出，我們也希望不要進一步影響到未來的各項賽事，特別是在中國舉辦的賽事，2023年成都世大運、2024年杭州亞運我們都派了代表團去參加，當時都非常順利，我們希望即將到來的世運會，能夠按照過去2年兩次比賽的經驗，讓它順利舉辦好。

對於這次去成都世運會，我方會不會頒發賀電？梁文傑說，細節問題要問體育署。過去這兩次都沒有發生什麼爭議狀況，大家只要照著過去這兩次的模式走，避免爭議讓選手參賽最重要，這才是我們參加比賽最高目的。

兩岸對於奧運模式認知是否不同？梁文傑回應，兩邊對奧會模式的理解是不一樣的，從北京角度來講，奧會模式可以擴大，這次在德國，我方中繼站是在外面跟民間承租，中方認為張貼國旗違反奧會模式，要求場外中繼站的國旗必須拿下來，對適用範圍雙方理解是不同的。

梁文傑進一步說，基本上他們是要不斷擴大，對我們來說，這是不能接受的，但相信大家還是可以找到一個折衷點。希望未來派隊到中國參加比賽能夠順利進行，過去幾次也都很順利，希望未來不要再有這樣的爭議出現。

關於成都世運會將舉行，兩岸對此要如何溝通？梁文傑說，世運會是奧會體系一部分，這次世運會中華奧會將組團過去，中華奧會會扮演很大角色。

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