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    批地方普發現金大謬誤 饒慶鈴：台東縣錢根本不夠用

    台東縣長饒慶鈴（中）今天主持國中小校長就職。（記者黃明堂攝）

    台東縣長饒慶鈴（中）今天主持國中小校長就職。（記者黃明堂攝）

    2025/07/31 17:17

    〔記者黃明堂／台東報導〕藍白兩黨聯手要中央「普發現金」一萬元，近日也有聲音指地方政府也應比照對超徵稅收普發現金，台東甚至傳出縣府應普發現金9萬元的說法。縣長饒慶鈴今天發文，要中央普發現金，但不該由縣府出錢，也認為要地方政府普發現金是大大謬誤，台東縣的錢根本不夠用。

    饒慶鈴發文說，普發現金是許多民眾對政府的期待，但「該誰發」卻出現政治光譜兩端的論調。以最簡單的邏輯來說，中央稅收大幅超徵5283億元，就應該適度返還給全民，且在2023年也曾普發過現金，為什麼不行？

    饒慶鈴還說，另一派聲音說，地方政府也有「超徵」、應該也要用現金發給民眾。這是大大的誤謬：台東縣今年預算規模約252億元，但自有稅收才12億元，錢完全不夠用。

    饒說，超徵指的是營所稅、綜所稅和證交稅，都是中央收錢，怎麼會叫地方政府發錢呢﹖而且中央今年還減撥台東縣一般性補助款22.6億元、中央統籌分配款4億元，這些都是去年中央核定要撥的，到現在還扣在行政院手中。

    她要求行政院儘速補齊短撥的補助款，這筆錢攸關地方財政穩定與民生支出，同時，中央超徵的稅收盈餘，也應與全民共享。

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