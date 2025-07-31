李家同喊「鄉下這麼多老舊不堪房屋」是國恥 她痛心曝原因

丹娜絲颱風過境重創南部，南部多棟房屋損毀、屋頂被掀翻，只能用帆布暫時支撐。（資料照）

2025/07/31 19:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風重創南部，房屋損毀、屋頂被掀翻，只能用帆布暫時支撐。作家李家同說，鄉下有這麼多老舊不堪的房屋，是國家的一個羞恥，值得檢討，希望政府想辦法更新老舊住屋。對此，台灣基進台南市黨部主任吳依潔認為，李家同的思維反映出「南北資源挹注不均」、「重北輕南」的社會不公平，她也批，李家同身為學者竟然講出這種話，才讓她覺得羞恥。

吳依潔今天在臉書發文說，這次受災的「紅瓦厝」屋齡少則80到90年，多則200年，都是台灣最寶貴的文化資產以及傳統建築代表，承載著台灣人的歷史與文化，是這座島嶼上不可抹去的一道道美景。從過去一張張空拍俯視而下的鳥瞰照可以看到，一覽無遺的綠色農田與青灰色魚塭和紅色屋瓦相互交織，恬靜而清幽的美，是都市混凝土鋼筋建築無法取代的。

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針對李家同發言「令我感到非常難過的是，我沒有想到我國的鄉下還有這麼多的住屋是如此簡陋的。」吳依潔批評，這根本是無知又帶有歧視的天龍國發言，不知道李家同教授是用什麼華國階級思維在看南部「紅瓦厝」。從未踏入過這片土地，「沒有感受過古厝文化帶給你的震撼美感，就不要說三道四，一副高高在上，我是救世主，要來拯救你們『蠻荒簡陋』的南部。」

吳依潔指出，李家同的思維正反應出台灣長期「南北資源挹注不均」、「重北輕南」的社會不公平。這片土地飼育出無數的人才，卻因長期公共基礎建設不足、資源缺乏，長輩擔心孩子未來沒有發展，所以眼睜睜的看著一代代年輕人流向繁華又資源充足的北部。然後看著孩子們繳納更多的稅金，再被政府拿去餵養，奪去他們下一代的繁華城市。

吳依潔說，如今新財劃法又將「統籌分配款」大部分金額分撥到本來資源就非常多的北部縣市，大大壓縮到「一般性補助款」、「計畫性補助款」跟「專案性補助款」的額度。許多偏鄉地區是仰賴「計劃性補助款」跟「專案性補助款」來平衡城鄉發展，新財劃法讓這些區域可說是雪上加霜。

吳依潔最後寫道，李家同教授的「救世主見解」就如同藍白新財劃法一樣惡劣。而這些是台灣未來即將面對的問題跟挑戰，期盼台南市政府以及委員民代還有未來即將參選市長的所有候選人，能夠為台南想出更多的解套，解決未來台南將會面對的「財政颱風」。

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