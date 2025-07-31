為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦批大罷免失敗「抗中謀獨」被唾棄 梁文傑酸：連開車都不敢開還指指點點

    陸委會發言人梁文傑說，沒有民主經驗的北京當局，對台灣的民主制度說三道四、錯誤解讀，這有一點像「你自己連開車都不敢開，然後你對別人怎麼開車，就要指指點點」。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑說，沒有民主經驗的北京當局，對台灣的民主制度說三道四、錯誤解讀，這有一點像「你自己連開車都不敢開，然後你對別人怎麼開車，就要指指點點」。（記者陳鈺馥攝）

    2025/07/31 17:05

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕大罷免失敗後，中國國台辦昨天再度嗆說，民進黨在7月26日投票慘敗，充分證明其「抗中謀獨」違背島內主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄。陸委會發言人梁文傑今天反批，沒有民主經驗的北京當局，對台灣的民主制度說三道四、錯誤解讀，這有一點像「你自己連開車都不敢開，然後你對別人怎麼開車，就要指指點點」。

    罷免結果底定當天，賴清德總統在臉書發文感謝公民力量，提醒每個政黨、政治人物都有為國家忠誠的義務，更確立「反共護台」的公民力量。

    國台辦發言人陳斌華昨天說，賴清德的說詞完全是自欺欺人，充分揭露其冥頑不化的「台獨」本性。民進黨在7月26日投票慘敗，充分證明其「抗中謀獨」違背島內主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄。

    對此，梁文傑說，罷免結果其實是取決於每一個選區的結構和立委個人表現，那是各個選區的選民自己決定，投完之後，其實正方、反方大家都尊重投票結果，沒有人有意見，這個就是民主。

    梁文傑指出，沒有民主經驗的北京當局，對於台灣的民主制度說三道四、錯誤解讀，我們認為這有一點像，「你自己連開車都不敢開，然後你對別人怎麼開車，就要指指點點」。

    他強調，兩岸之間制度的差異是非常深刻的，我們在行使民主權利，不需要對方來說三道四。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播