國台辦批大罷免失敗「抗中謀獨」被唾棄 梁文傑酸：連開車都不敢開還指指點點

陸委會發言人梁文傑說，沒有民主經驗的北京當局，對台灣的民主制度說三道四、錯誤解讀，這有一點像「你自己連開車都不敢開，然後你對別人怎麼開車，就要指指點點」。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/31 17:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕大罷免失敗後，中國國台辦昨天再度嗆說，民進黨在7月26日投票慘敗，充分證明其「抗中謀獨」違背島內主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄。陸委會發言人梁文傑今天反批，沒有民主經驗的北京當局，對台灣的民主制度說三道四、錯誤解讀，這有一點像「你自己連開車都不敢開，然後你對別人怎麼開車，就要指指點點」。

罷免結果底定當天，賴清德總統在臉書發文感謝公民力量，提醒每個政黨、政治人物都有為國家忠誠的義務，更確立「反共護台」的公民力量。

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國台辦發言人陳斌華昨天說，賴清德的說詞完全是自欺欺人，充分揭露其冥頑不化的「台獨」本性。民進黨在7月26日投票慘敗，充分證明其「抗中謀獨」違背島內主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄。

對此，梁文傑說，罷免結果其實是取決於每一個選區的結構和立委個人表現，那是各個選區的選民自己決定，投完之後，其實正方、反方大家都尊重投票結果，沒有人有意見，這個就是民主。

梁文傑指出，沒有民主經驗的北京當局，對於台灣的民主制度說三道四、錯誤解讀，我們認為這有一點像，「你自己連開車都不敢開，然後你對別人怎麼開車，就要指指點點」。

他強調，兩岸之間制度的差異是非常深刻的，我們在行使民主權利，不需要對方來說三道四。

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