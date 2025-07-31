清查軍公教申領中國身分證 陸委會：62.6萬人完成具結

陸委會今日公布，本次「專案清查」已經完畢，含中央、地方公職人員等，共62萬6000多人完成「具結」，完成比例高達99.79%。（圖取自陸委會臉書）

2025/07/31 16:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府「專案清查」軍公教有無申領中國身分證、定居證及居住證，第二波鎖定地方公職人員、公立各級學校教師，僅27人持有中國居住證。陸委會今日公布，本次「專案清查」已經完畢，含中央、地方公職人員等，共62萬6000多人完成「具結」，完成比例高達99.79%。

據了解，第二波「專案清查」已於6月底截止，經查無人申辦中國身分證，27人承認持有中國居住證，均已放棄；另政府規劃，明年1月起查核作業正式納入人事機制，軍公教人員若不願配合「具結」，將無法出任公職、升遷或升等。

請繼續往下閱讀...

陸委會發言人梁文傑在例行記者會表示，「專案清查」軍公教人員不得領用中國身分證件，這次已經清查完畢，應「具結」人數是62萬7000多人，有62萬6000多人完成具結，完成比例高達99.79%。

梁文傑指出，本次清查專案已經完畢，未來會採取常態化、制度化做法，會在公務人員升遷、調職、晉用時，由人事單位做例行查核，這部分目前尚在規劃中，如果政策確定會對外說明，基本上會往這個方向走。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法