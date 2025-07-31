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    首頁　>　政治

    內閣改組多人被點名 王定宇樂見他續任：稱職文人部長

    民進黨籍資深國防立委王定宇說，顧立雄自接任國防部長以來，對各項國軍興革的領導表現相當稱職，是一位好的文人部長。（王定宇辦公室提供）

    民進黨籍資深國防立委王定宇說，顧立雄自接任國防部長以來，對各項國軍興革的領導表現相當稱職，是一位好的文人部長。（王定宇辦公室提供）

    2025/07/31 16:53

    〔記者方瑋立／台北報導〕針對近期內閣改組傳聞四起，多名閣員被點名，民進黨資深國防立委王定宇今（31）日強調，內閣改組尊重總統與行政院長態度，不過他也大讚國防部長顧立雄接任以來，在國軍內部各項興革的領導表現皆相當稱職，是一位好的文人國防部長，個人樂見其續任，持續為國安努力。

    王定宇今天向媒體說，內閣是否改組，應尊重總統與行政院長態度，順應民意、讓國家受到最好的治理是最高原則。人事部分不應臆測，每一個人在自己的位置上就應好好工作，在沒有任何異動前臆測人事去留並不好，對國家與工作的人都不好。

    不過，他強調，顧立雄自接任國防部長以來，無論是推動國軍減少雜務、降低負擔，在戰訓本務、實戰化訓練上，或是新式裝備取得及各項國軍內部興革，都展現出相當稱職的表現。

    王定宇說，從漢光40號到漢光41號演訓過程中，顧立雄展現良好領導，是一位好的文人國防部長。個人樂見顧立雄繼續擔任國防部長，持續為國軍與國家安全付出努力，「他做得不錯，是一個好部長」。

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