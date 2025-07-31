怎麼投都是支持重啟！聶永真曝「核三公投」題目語言詭計

聶永真表示，823核三公投題目完全是「語言詭計的高手之作」。（翻攝自臉書）

2025/07/31 19:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕核三重啟公投將於8月23日投票，不過設計師聶永真表示，823核三公投題目完全是「語言詭計的高手之作」，不管民眾投同意或不同意，都可能會被解釋成支持核三重啟，讓他質疑，「823核三公投題目看似讓全民有選擇，然而結果可能早已經被寫入設計好的劇本中」。

聶永真在臉書發文表示，823核三公投題目完全是語言詭計的高手之作，「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」看起來是在問你要不要核三繼續運轉，但事實上不管你投「同意」或「不同意」，都可能會被解釋成「支持核三重啟」。

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聶永真分析，公投題目主文語句的詭異詮釋在於，若投下同意，代表同意「只要主管機關說沒問題」，核三就可以繼續運轉。「問題是主管機關說了算嗎？誰決定有沒有『安全疑慮』？你同意的是這套流程，不是安全本身」；若投下不同意，代表不同意「要主管機關確認才繼續運轉」，這看起來像想跳過確認程序，可以直接讓核三運轉。

聶永真指出，這個題目的語境陷阱完全不是在問你「支不支持核三」，而是問你「要不要經過主管機關確認再啟動核三」。換句話說，核三一定會重啟，只是讓你選擇要不要先演個樣子。最詭異的詮釋空間在這句話本身就「假設核三安全」，然後請你流程二選一，這不是民主選擇，是選你喜歡哪一種包裝的技術訴求。直言，「823核三公投題目看似讓全民有選擇，然而結果可能早已經被寫入設計好的劇本中」。

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