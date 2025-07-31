頭份副主席解職與否？ 苗縣府：待法院最終裁定依法辦理

苗栗縣頭份市民代表會副主席張家榮涉家暴傷害被檢察官拒易科罰金，苗縣府表示，解職與否待法院最終裁定依法辦理。（擷自頭份市公所網站）

2025/07/31 16:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣頭份市代表會副主席張家榮，因家暴傷害等案，被法院判拘役105天及應執行8個月徒刑，但苗栗地檢署不同意他易科罰金，發監執行，他向法院聲明異議也被駁回，依《地方制度法》規定，恐面臨解職。對此，苗栗縣政府民政處表示，因張還可抗告，將待法院最終裁定結果，再依法辦理。

依《地方制度法》第79條規定，鄉鎮市民代表受有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑之宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動者，由縣府解除其職務。

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就張案而言，苗縣府民政處表示，雖張向法院聲明異議，請求准易科罰金被駁，但張還可以提抗告，縣府將待法院最終裁定結果，再依法辦理。若張抗告成功，獲准易科罰金，即無解職問題；若法院最終裁定維持檢方否准易科罰金的裁量，即依法辦理解職，因本屆代表任期已過半，且該選區代表席次缺額未達半數，沒有遞補問題，惟代表會將重選副主席。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

家暴傷害被檢察官拒易科罰金 代表會副主席入監執行恐將解職

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